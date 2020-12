Abbiamo raddoppiato le nostre terapie intensive da febbraio ad oggi, abbiamo una percentuale di occupazione delle TI che oramai è del 26% abbiamo una situazione di ottima tenuta. questo nel momento in cui in italia ci troviamo di fronte a dei dati che sono clamorosamente falsati visto che ci sono regioni che trasmettono un dato inverosimile di posti di TI per fare abbassare la percentuale di ricoverati . Vedrete nelle prossime settimane sarà chiaro che la Campania è una delle pochissime regioni che ha trasmesso dati veri.

Due domande abbiamo fatto al ministero della salute: quale è il dato reale delle terapie intensive disponibile, non quelle comunicate e qual è la differenziazione fra i tamponi che si fanno, vi erano regioni d’Italia che per settimane ci hanno detto di fare 20, 30, 50, 100 mila test, poi improvvisamente sono scese, bene oggi la Campania è fra le due o tre che fanno test veri, al giorno ci siamo attestati oramai fra 23.000 e 25.000 test molecolari veri, non test truffa.

A completare il quadro della nostra Sanità aggiungo le notizie relative ai tamponi, siamo una regione che oggi trasmette i risultati dei tamponi entro le 24H con un sms, credo oramai alla quasi totalità dei cittadini che fanno i tamponi, se ci sono piccole eccezioni vi prego di segnalarcene, ma abbiamo messo in piedi un sistema informatico per cui la trasmissione avviene entro 24h. Per quello che riguarda le vaccinazioni, siamo una regione all’avanguardia, ad oggi noi abbiamo avuto in Campania l’arrivo di un milione e 450 mila vaccini anti influenzali, anche sui vaccini sono circolate in Italia notizie totalmente false. credo di poter dire che anche per le vaccinazioni la nostra regione è all’avanguardia. Ma queste notizie non le ascolterete, le saprete fra qualche settimana.

Ci stiamo attrezzando per quanto riguarda le vaccinazione anti covid, credo che per la prima decade di gennaio faremo una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo messo in piedi, seguiremo puntualmente l’attuazione di questo piano, stiamo rifornendo tutte le strutture territoriali dei congelatori a -80 gradi per essere pronti già a metà gennaio a mettere su un piano di vaccinazioni straordinarie, vedrete che saremo anche in questo, vaccinazioni anti covid una regione all’avanguardia.