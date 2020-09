Identità | 10 Settembre 2020

Festa “ridotta” per San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania: la celebrazione del 19 settembre, durante la quale si attende il miracolo della liquefazione del sangue, avverrà con non oltre duecento persone in cattedrale, compresi celebranti e coro; previsti un maxischermo nella basilica di santa Restituta per altre 100 persone e due maxischermi sul sagrato del duomo per 300 persone.

Severamente vietati gli assembramenti e il tradizionale bacio dei fedeli alle reliquie del sangue del Patrono, ha spiegato oggi il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli.

La cerimonia sarà come sempre in diretta su Canale 21, da Tv2000 e dal server Maria Tv Provider.

I riti solenni cominceranno il 18 settembre. Alle 18, al Duomo, si terrà il rito de primi vespri, ci seguirà la lettera di Sepe con la quale si aprirà l’anno pastorale.

La giornata del 19 comincerà più tardi del solito, per necessità di sanificazione. Alle 9.45, il cardinale, con una rappresentanza della Delegazione del Santo, aprirà la cassaforte che contiene l’ampolla con il sangue di San Gennaro nella Cappella, quest’anno senza le “parenti” forse per la prima volta nella storia, che sarà portata sull’altare maggiore della cattedrale.

Per assistere alla cerimonia le persone dovranno prenotarsi al seguente indirizzo entro il 15 settembre all’indirizzo [email protected]

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il