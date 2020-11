Cultura | 2 Novembre 2020

Arriva oggi, 2 novembre, l’annuncio di un’edizione limitata e speciale di ‘A Livella, la poesia forse più famosa di Antonio de Curtis, in arte Totò. Un’operazione fortemente voluta da Rosario Esposito La Rossa insieme alla nipote del grande attore, Elena Anticoli de Curtis, sempre molto attenta a preservare la memoria del nonno.

“Ristampiamo la Livella – spiega l’instancabile La Rossa – La più famosa poesia del principe Antonio De Curtis, in arte Totò. Dopo il successo de La Ginestra una nuova edizione pregiata con tante novità. Copertina in carta fiorita, con veri petali di fiore incastonati. Stampata a caratteri mobili in piombo con all’interno una pagina opera del maestro Carmine Cervone, ultimo linotipista di Napoli. Interno in carta d’Amalfi dell’antica Cartiera Amatruda, cucita a mano. Ogni copia è unica perché impreziosita da una tavola monocromatica di un artista partenopeo. Solo per i primi 50 prenotati in allegato un segnalibro in carta nocciola artigianale, con veri gusci di nocciole tra le fibre. Con una nota della nipote di Totò Elena Anticoli De Curtis. Tiratura limitata numerata e firmata a mano dallo stampatore. Prezzo popolare 20 euro. L’intero ricavato sarà utilizzato per la creazione di borse di studio per gli scugnizzi della Scugnizzeria. Un ringraziamento speciale – conclude La Rossa – a Francesca Mazzei e Alfredo Mazzei della Colonnese editore”.

