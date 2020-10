Attualità | 20 Ottobre 2020

La commissione Attività Produttive, presieduta da Vincenzo Solombrino, ha incontrato ieri il vicesindaco Enrico Panini, l’assessora alle Attività produttive Rosaria Galiero e il responsabile dell’Area Cimiteri Arnaldo Stella per discutere, anche con un rappresentante dei florovivaisti campani, del rischio chiusura dei cimiteri cittadini in occasione della ricorrenza di Ognissanti.

I rappresentanti della giunta hanno confermato che esteranno aperti i cimiteri cittadini nel weekend del 31 ottobre, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, nonostante i motivi sanitari connessi all’emergenza Covid-19.

Il responsabile dell0Area cimiteri Arnaldo Stella ha spiegato le ragioni che portano, in occasione di allerte meteo arancioni, alla chiusura dei cimiteri; un problema connesso alla presenza di

alberature all?interno delle aree cimiteriali, che potrebbero rivelarsi pericolose in caso di venti forti. Stella ha anche spiegato che per la manutenzione dei cimiteri il budget assegnato all?Area, di circa 250mila euro, consente di fare poco, ma si prova ad adottare tutte le misure possibili che consentano di migliorare la fruibilità degli spazi.

Salvo naturalmente allerte meteo ora imprevedibili o provvedimenti restrittivi di carattere regionale connessi all’emergenza sanitaria, l’intenzione del comune al momento è mantenere aperti i luoghi di sepoltura della città.

