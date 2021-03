8 Marzo di lotta a Napoli, il racconto della giornata di protesta che sfida la zona rossa

8 Marzo. Una giornata di festa per molte persone, ma di lotta per altre. Lotta per diritti fondamentali che ancora oggi stentano ad arrivare. E lotta per una parità che oggi viene propagandata da molti ma che in realtà manca.

Ne è un esempio il gender pay gap, il divario retributivo di genere che in Europa raggiunge il 16% (Dati EIGE) e in Italia si assesta attorno al 5%. Questo significa che le donne arrivano a guadagnare centinaia di euro in meno nonostante facciano lo stesso lavoro degli uomini. E come se non bastasse la pandemia sta peggiorando la situazione, portando il divario ad allargarsi e raddoppiare fino al 10,5% (Dati Gi Group 2020).

Ma non è solamente una questione economica. Anzi, le radici di questo divario sono soprattutto culturali. E si nascondono nei piccoli atteggiamenti di superiorità maschile e patriarcale che si tramutano in violenza, stupri e femminicidi, oggi tristemente in aumento. A Napoli, la protesta per la giornata internazionale della donna ha sfidato la zona rossa trasformandola: da un lato all’altro della città lavoratrici, studentesse, insegnanti, badanti, casalinghe, ma prima di tutto donne, hanno alzato la loro voce.

“8 Marzo, non una giornata di festa ma lotta”: la voce delle lavoratrici

Prime a scendere in piazza le lavoratrici del Si Cobas, al fianco del Movimento 7 Novembre. Una manifestazione unitaria e partecipata anche da studentesse e docenti, che sotto la sede della Regione Campania di Santa Lucia hanno insistito sui temi del lavoro e dell’istruzione, bloccando il traffico sul lungomare fino ad ottenere un tavolo con la giunta regionale.



























In piazza si scandiscono tante voci, voci di donne. Voci come quella di Mimì, lavoratrice, che dice: «Noi non possiamo tornarcene a casa e far finta che nulla sia successo. È da un anno che succede l’inaccettabile, le persone rimangono in mezzo alla strada. Invece le scuole aprono e chiudono seguendo gli ordini del signor governatore. Ed è da un anno che le famiglie proletarie non possono fare la spesa.»

Mimì attacca le ipocrisie di una crisi che stanno pagando le classi popolari: «Hanno fatto finta di riaprire, ma la verità è che ci hanno distribuito delle briciole. Scaricando inoltre tutte le responsabilità della crisi sulle spalle delle famiglie. All’interno delle famiglie le donne proletarie sono quelle che non hanno nemmeno la possibilità di scioperare, perché non c’è chi le aiuta a badare ai figli.»

Aquiloni sul lungomare in solidarietà alle donne palestinesi

La giornata di lotta si è poi spostata sul lungomare, dove il Centro Culturale Handala Alì ha portato il proprio sostegno alle donne palestinesi. Handala Alì è nato in seguito alla scomparsa di Alì Oraney, che con il suo famoso bazar al centro storico ma soprattutto grazie al lungo attivismo politico è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità.













A parlarci dell’iniziativa è Alessandra, giovane mediatrice culturale: «Oggi per la giornata internazionale della donna piuttosto che festeggiare abbiamo deciso di onorare la memoria di donne palestinesi che oggi non ci sono più o che vivono nelle carceri israeliane, la cui maggior parte è in detenzione amministrativa. E con loro anche uomini, che attendono un processo che tarda a venire perché non ci sono prove contro di loro.»

«Oggi siamo scesi sul lungomare di Via Caracciolo con gli aquiloni della libertà, per mostrare un gesto di apertura e solidarietà alla condizione delle donne e il popolo palestinese sotto occupazione israeliana» continua Alessandra, che ricorda e continua la stessa lotta di Alì Oraney: «Stiamo continuando il progetto e gli ideali di Alì, raccontando la bellezza di questa terra ma anche la resistenza del suo popolo.»

Il presidio di Non Una Di Meno a Piazza Dante

La protesta si è poi spostata a Piazza Dante, dove sono confluite tutte la manifestazioni. Qui il collettivo femminista Non Una Di Meno ha organizzato un presidio per ribadire, su tutti, un diritto fondamentale: quello di essere libere. Importante anche la presenza del Collettivo Abana, nato da poco settimane e che negli ultimi giorni ha occupato l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

A conclusione della giornata è stato occupato il centro antiviolenza del Comune di Napoli al Palazzetto Urban. Non Una di Meno – Napoli ha denunciato come «da Luglio il centro non risponde nemmeno il telefono», sottolineando che «gli sportelli antiviolenza attualmente attivi sono garantiti solo per l’impegno delle volontarie che, senza alcun tipo di riconoscimento istituzionale o retribuzione, sono da sempre attive nella lotta alla violenza maschile sulle donne nel nostro territorio.»











Tra le voci che si sono avvicendate in piazza, ha colpito soprattutto quella di Giovanna, badante, che dice: «Stamattina sono scesa in piazza come badante, e Non Una Di Meno ci ha sostenuto. Le lavoratrici non hanno alcun diritto, l’anno scorso lo stato italiano ha annunciato la regolarizzazione degli invisibili ma ad oggi noi donne siamo ancora tali. Tra un mese torneremo a scioperare siamo donne che ogni giorno subiscono violenze, ogni giorno si suicidano.» ribadisce Giovanna. E ci ricorda un triste incidente avvenuto a Salerno: «Nella giornata delle donne una badante di Salerno, dopo aver salvato due anziani da un incendio, è morta.»

Continua Flavia, docente, che ribadisce l’importanza di una giornata come l’8 Marzo: «A un anno dalla pandemia abbiamo capito che senza cura nelle relazioni e nella trasmissione del sapere, non c’è sicurezza. Stamattina ho fatto lezione con i miei studenti, chiedendoci se oggi fosse ancora utile il femminismo. La classe ha detto di sì.»

Ciro Giso

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il