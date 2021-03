A Palermo riapre dopo 5 anni il museo delle tradizioni popolari Pitrè adiacente alla Casina alla Cinese

Fieramente siciliana, ha scelto di trasformare l’amore per la narrazione dell’Isola Bella in professione, abilitandosi come Guida Turistica a Palermo. Laureata in Storia dell’arte e appassionata di ricerca d’archivio, ha rivolto la sua attenzione all’ambito del collezionismo e della committenza di importanti casati della nobiltà dei regni di Sicilia e Napoli. Flâneuse per vocazione, ama perdersi nelle vie di borghi e città, alla scoperta della vera essenza dei luoghi da raccontare e di chi li abita.