A Piazza Cavour crolla il locale adiacente alla chiesa del “Rosariello”

Attualità | 20 Gennaio 2021

Erano circa le 8 del del mattino quando la facciata chiesa di Santa Maria del Rosario a piazza Cavour, è in parte crollata, generando paura tra i residenti. L’area era già in parte transennata e per fortuna non c’è stato nessun ferito.

La parte della facciata della Chiesa, conosciuta come il Rosariello, è crollata per il cedimento di un locale a fianco alla chiesa, pare di proprietà del Comune di Napoli.















La zona è molto frequentata: accanto alla chiesa vi è la Salita Stella utilizzata da automobilisti e pedoni così come l’area di Piazza Cavour.

Già 10 giorni fa era venuta giù qualche pietra, e per questo era stato transennato l’angolo tra la piazza e la strada.

Il video dei vigili del Fuoco

La richiesta di intervento al Comune, proprietario del locale

A quanto si apprende il Comune di Napoli è il proprietario del locale che ospitava un’associazione per anziani, e da anni il locale era privo di manutenzione ordinaria. Infatti la facciata non aveva neppure l’intonaco. Per questo la Sovrintendenza aveva intimato al Comune di intervenire da anni, senza alcun intervento conseguente.

Pare che il Comune aveva già avuto una diffida per pericolosità da anni, ma non è mai intervenuto. Pochi giorni fa, il cedimento dell’intonaco aveva allertato nuovamente il Comune, che ha posto una recinzione con la classica rete arancione. Il sacerdote che si occupa della chiesa ha fatto poi sistemare le transenne.

A fianco una scuola, per fortuna chiusa in questo periodo

Si deve ringraziare quello e il fatto che il Froebeliano fosse chiuso per la pandemia, o al momento del crollo (7,30 – 7,45) si sarebbe potuta verificare una strage.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il