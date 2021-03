‘A Puisia della domenica: A pesca e ll’ammore di Elio Messina

Poesie Metropolitane | 28 Marzo 2021

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Entra nella rete poetica metropolitana ed invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Elio Messina

Elio Messina nasce a Napoli il 26 novembre del 1966,è dalle scuole elementari che mostra grande interesse per le materie artistiche. Prosegue gli studi diplomandosi in elettronica industriale presso l’ Itis Augusto Righi di Napoli senza mai rinunciare al suo interesse per l’arte a cui dedica maggiore spazio. Titolare di una nota azienda nel settore elettrico ed elettronico affianca alla passione per la pittura, la fotografia ed il piacere per la scrittura.

A PESCA E LL’AMMORE



Dint’ a ‘stu mare ‘e penziere

na varchetella va’

‘Ncerca ‘e nu posto funno

addò se trovano ‘e pparole

Cchiù belle pe’ te fa’ annammurà

Nu piscatore cala ‘a rézza,

e ccarico ‘e speranze

tira ncoppa parole ‘e sentimiente

che cce fanno arraggiunà.

Amammece ogne juorno semp’ ‘e cchiù

pecchè quanno simmo annamurate

tutto ce pare cchiù bbello

‘E strade ‘e ccase e palazze

pare ca te guardano cu nat’uocchie,

te pareno che rrireno

Ll’ ammore ce migliora.

Nun ce mettimm’ appaura ‘e essere felice tiramme fòr’ e meglio sentimiente

e ssi ce pare ‘e nunn ‘e vedé

facimme comm’ ‘o piscatore

calamme ‘a rézza e jammel’ a ppiglià.

Elio Messina

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il