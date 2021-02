‘A Puisia della domenica di Poesie Metropolitane: ‘O primmo ‘e ll’anno di Dino Ramondino

Poesie Metropolitane | 28 Febbraio 2021

Oggi in compagnia di Dino Ramondino e la sua poesia “‘O primmo ‘e ll’anno”

Dino Ramondino

Dino Ramondino, nasce a Napoli, come tanti. Inizia a scrivere da adolescente, come tanti. Non ha mai pubblicato niente, come tanti. Non è stato mai inserito in alcuna antologia, come tanti. Costretto a lavorare per campare, come tanti, scrive per vivere, come pochi.

‘O primmo ‘e ll’anno

Ogni vota ‘nu malanno

Male ‘e rine, male ‘e capa

‘O stommaco ca nun s’arape

Male ‘e panza, ‘a stanchezza

Pare ‘nu pesce dint’ â rezza

E po’ ‘e botte ‘e rimanenza

Cu’ jastemme senza crianza

“Chivammuo’ addo’ state ‘e casa

sparatavella ‘nculo sta cerasa”

E t’adduobbeche ‘ncoppo ô divano

Cu ‘o telecomando mmano

Uocchie astritte e vocca aperta

Me pare acciso cu ‘a scuppetta

E ce sta’ chi va annanze e addreto

Chi se mette a vuttà ‘e prete

Chi se magna pure a lasagna

Chi da fatica già se lagna

‘Nfino a che arriva ‘a sera

‘Ngrazie a Ddio nun te pare overo

T’astrigne forte dint’ â nuttata

E ll’anno nuovo è già accumminciato. #dinoramondino

