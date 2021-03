‘A Puisia Metropolitana: Sabbato napulitano di Francesco Limite

Senza categoria | 14 Marzo 2021

La rubrica dell’Associazione culturale Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità a un autore e a una sua poesia in vernacolo.

Entra nella rete poetica metropolitana

Buona lettura con Sabbato napulitano di Francesco Limite

Francesco Limite

Francesco Limite, diversamente giovane, laureato quasi inutilmente. Assistente di volo, direi per forza, per 30anni. Rimatore da moti secoli esclusivamente in vernacolo, il quale non vive questa condizione come una diminutio, e chest’è.

Sabbato napulitano La guaglioncella vien da Marechiaro cu na spasella ‘e cozze e fasolare:

stasera so’ spaghette a frutte ‘e mare, doppe frittura âlice e calamare, percoche a vuluntà, ‘nfose ‘int’ ô vino. Tutte songhe ‘nvitate a chesta cena, nun nce vo’ ‘o ‘nvito, po’ venì chi vo’, chi porta ‘e ppaste, chi nu liquorino, e chi ‘un tenenno niente porta niente. Nun se và ‘e pressa, dimane ’un se fatica, pure chi è stracquo, nun se và a cuccà. ’O cielo è chino ‘e stelle, ‘o quarto ‘e luna….. sera napulitana è chesta ccà. E allora, nc’assettame, nterra, dint’ ô vico a sentere, d’ ‘a vecchia ‘e fattarielle, ‘e quanno, nnammurata ‘e Geretiello, s’abbuffaveno ‘e vase ‘a pezzechille, c’allora ato nun se puteva fa! ‘A festa è chesta, quanno ‘unn hê ‘a penzà: dimane ampressa nc’avimm’ aizà, speramme ca ‘a fatica nce sarrà! Pirciò gudìmmencella ‘sta jurnata, rignìmmela ‘e speranza e d’allerezza, facìmmela durà fino a dimane, senza penzà ‘o dimane ca nc’aspetta.





