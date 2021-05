‘A Puisia napoletana della domenica: Te cunuscevo già di Carmine Orofino

Poesie Metropolitane | 23 Maggio 2021

La rubrica dell’Associazione culturale no profit Poesie Metropolitane ha lo scopo di valorizzare la poesia inedita in napoletano, ogni domenica diamo visibilità ad un autore e ad una sua poesia.

Invia le tue poesie in napoletano a [email protected]

Buona lettura con la poesia di Carmine Orofino

Carmine Orofino

Nasce a Castellammare di Stabia nell’aprile del 1988, trascorre la sua adolescenza in provincia frequentando associazioni culturali ed organizzando eventi, coltivando la passione per la musica e la poesia. All’età di venticinque anni si trasferisce a Napoli dove conosce e frequenta personaggi “romantici” insieme ai quali organizza dapprima delle jam session al Museum in largo Corpo di Napoli e successivamente un laboratorio di musica e poesia all’associazione culturale “A’mbasciata” sita in Palazzo Venezia a via Benedetto Croce dove prende vita il progetto di poesie in vernacolo e musica “Napoli Romantica” tuttora in fase di sviluppo. Per altri componimenti potete seguire il canale instagram.

Te cunuscevo già I’ te cunuscevo già. Ce sìmmo già ‘ncuntrate ‘int’ a n’ata vita. ‘O ppenzo ogni vvota ca te veco: “io a ‘sta guagliona ‘a saccio…” E ogni mmossa, ogne pposa toja , m’ ‘o fà penza’ ancora cchiù assaje. Forse è ppecchè te voglio bbene, t’aggio vulute bbene d’ ‘o primmo mumento, d’ ‘a primma vota ca m’hê guardato dint’ a ll’uocchie, o è ppecchè ll’anema torna, ma crideme, nenne’, nuje ce cunuscimmo già. E mme torna â mmènte, n’ata vita, addo’ restaje pe tutta ‘a vita ‘nziéme a tte. Ma sì, so’ ccerto, so’ ssicuro, nuje simmo state comme ‘o sole e ‘a luna, chelli vvite so’ vvulate comm’a nu suonno. Ed dinto ê suonne te arrètrovo, bbella e ffelice comme maje, e ‘a quanti vvite t’amo, tu, crideme, nunn’o ssaje. Carmine orofino

