Una parodia di Matteo Salvini su dei finti manifesti. Lui diventa un cinghiale, con la felpa della polizia e si trasforma in Matteo Suini, con tanto di crocifisso al collo. E’ accaduto a Torino, dove sono comparsi questi manifesti nella zona universitaria di Palazzo Nuovo. Lo slogan: “Prima i cinghiali, vota Matteo Suini”. Logo del partito: Sega Nord.

“Gli insulti di questi imbecilli sono medaglie” commenta sul suo fb Matteo Salvini. Dispiace che in questo modo insultino anche le Forze dell’Ordine (anche se questi sinceri “democratici” preferiscono chiamarli “sbirri”.

In realtà il manifesto non contiene alcun insulto alle forze dell’ordine ma è uno sfottò solo per Salvini che appunto veste spesso con abiti ufficiali di polizia, guardia di finanza, carabinieri etc etc come se fosse sempre carnevale….

