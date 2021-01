Addio ad Alberto Grimaldi, produttore ribelle di Pasolini e Bertolucci. Era nato a Napoli

Cinema | 25 Gennaio 2021

E’ morto all’età di 95 anni Alberto Grimaldi, storico produttore dei film di Sergio Leone e delle pellicole scandalo come Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci e Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pier Paolo Pasolini.

Un produttore coraggioso, nato a Napoli dove aveva sede legale la sua società di Produzione, la Pea.

Una carriera quarantennale con 80 pellicole prodotte

La notizia della sua scomparsa è stata data a ‘Variety’ dal figlio Maurizio, il quale ha chiarito che il padre è morto per cause naturali.

Napoletano, classe 1925, nel corso della sua quarantennale carriera, Grimaldi ha prodotto 80 pellicole tra le quali quasi tutte quelle di Pasolini, Satyricon. La sua attività si sviluppa tra Napoli, Roma e Los Angeles toccando diversi generi e molti film d’ autore (tra gli altri Petri, Monicelli, Rosi, Ferreri, Lelouch, Malle, Vadim, Wilder). Nel corso della sua quarantennale carriera, Grimaldi ha prodotto 80 film tra cui quasi tutti quelli di Pasolini, Casanova l’episodio Toby Dammit da Tre passi nel delirio e Ginger e Fred di Fellini e gli ‘spaghetti western’ di Sergio Leone. Gangs of New York di Martin Scorsese è stata la sua ultima produzione.

Quasi tutti i suoi film sequestrati quando uscirono

Raccontava in un’intervista curata da Chiara Nano e pubblicata all’interno del volume “Capitani coraggiosi – produttori italiani 1945-1975” a cura di Stefano Della Casa, realizzato dalla Biennale di Venezia in collaborazione con la Scuola Nazionale di Cinema, che quasi tutti i suoi film erano stati sequestrati, Decameron, Casanova, Salò e le 120 giornate di Sodoma, Racconti di Canterbury, Cadaveri eccellenti.

“Ogni volta la stessa storia: sequestro per oscenità e assoluzione per l’esimente dell’opera d’arte. Solo con Ultimo tango non andò così” raccontava della filmografia che aveva prodotto nel corso degli anni.

Nel 1962 nasce la Pea, produzioni associate

Dopo essersi laureato in giurisprudenza, Grimaldi lavorò come avvocato prima per l’ANICA e per alcuni distributori indipendenti, poi per le sedi italiane della Columbia Pictures Corporation e della 20th Century-Fox.

Nel 1962 nacque la Pea, Produzioni europee associate, che creò con la moglie, Maria Rosaria Bongiorno.

La società venne costituita, con sede legale a Napoli e direzione a Roma, al fine di gestire le attività che a lui facevano capo.

Fu l’inventore del western europeo

Il western P.E.A., un vero e proprio marchio di fabbrica, è legato ai nomi, ancora da scoprire in Italia, di Rafael e Joaquín Luis Romero Marchent, al primo divo Robert Hundar (l’italianissimo Claudio Undari), a film come Tres hombres buenos (I tre implacabili) e El sabor de la venganza (I tre spietati), che rappresentano veramente la preistoria del western europeo, ma che differenziano l’operato di Grimaldi rispetto a quanti, sull’onda di Per un pugno di dollari, cavalcheranno quel successo decretandone la rapida fine.

Anche per questo Grimaldi è il produttore italiano che con maggior convinzione ha gettato le basi per la costruzione di un cinema e di un pubblico europeo, quale mai più sarà realizzato, all’epoca prosperato attorno al western autarchico nato sulle ceneri di quello americano.

Un genere che almeno per Grimaldi non nasce in virtù della collaborazione con Leone, ma ha alle spalle felici esperienze produttive in Spagna, già nei primi anni Sessanta, prima del successo di Per un pugno di dollari.

Dal western allargò gli orizzonti per lavorare con i grandi nomi del cinema di allora

Dai western Grimaldi, poi, prende le mosse per allargare i propri orizzonti e incrociare i destini dei grandi registi del cinema italiano, ai quali offre, quale contropartita al loro apporto creativo, non solo e non tanto denaro (vero questa volta, e non fatto dei mitici assegni “cabriolet”) per produrre i loro film, ma soprattutto una libertà creativa, di cui gli spiriti più ispirati, Fellini, Pasolini e Bertolucci, godranno appieno.

Il 1968 fu l’anno di svolta verso produzioni più impegnative. Accanto ai film di genere, Grimaldi si impegnò (insieme a Les films Marceau-Cocinor di Parigi) nella produzione di Histoires extraordinaires o Tre passi nel delirio, film a episodi di Federico Fellini, Louis Malle e Roger Vadim, cui seguirono un’altra coproduzione francese, Scusi, facciamo l’amore? di Vittorio Caprioli, e Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri.

Dal 1969 l’operazione internazionale con Quiemada

In seguito, la politica produttiva della casa si andò concentrando progressivamente su pochi titoli molto selezionati: nel 1969 partì la prima grande operazione internazionale con Queimada, diretto da Gillo Pontecorvo e interpretato da Marlon Brando. Grazie alla buona riuscita dell’episodio felliniano di Histoires extraordinaires, si consolidò un rapporto di fiducia con il regista che portò alla realizzazione di Fellini Satyricon (1969), Il Casanova di Federico Fellini (1976) e Ginger e Fred (1986).

Dal 68 iniziano le co-produzioni francesi

A partire dal 1968 Grimaldi partecipò a coproduzioni francesi per film di Alain Cavalier (La chamade, 1968), Claude Lelouch (La vie, l’amour, la mort, 1968, La vita, l’amore, la morte; Le voyou, 1970, La canaglia), Philippe de Broca (Le diable par la queue, 1969, Non tirate il diavolo per la coda), Marco Ferreri (Touche pas la femme blanche, 1974, Non toccare la donna bianca).

Nel 1971 entrò nella Pea come produttore esecutivo Franco Rossellini.

Nel 71 inizia la collaborazione con Pasolini

Prese il via così, sempre nel 1971, la collaborazione con Pier Paolo Pasolini, di cui Grimaldi produsse gli ultimi quattro film: Il Decameron (1971), I racconti di Canterbury (1972), Il fiore delle Mille e una notte (1974), Salò o le 120 giornate di Sodoma (1975).

Nel 1972 la produzione esecutiva di Avanti! (Che cosa è successo tra mio padre e tua madre?) di Billy Wilder, e di Man of La Mancha (L’uomo della Mancha) di Arthur Hiller, garantì a Grimaldi un rapporto con Hollywood che gli consentì di affrontare, grazie ad accordi di pre-acquisto per il mercato statunitense, produzioni sempre più complesse, come Ultimo tango a Parigi (1972) e Novecento (1976) di Bernardo Bertolucci.

Le censure e le battaglie per Ultimo tango a Parigi, nel 72: il film a cui era più legato

Produttore di grande intuito e fortunato nelle scelte, negli anni Settanta dovette far fronte in alcuni casi (per film come Salò e Ultimo tango a Parigi) a situazioni difficili create da censure e divieti.

“Ultimo tango è il film al quale sono più legato perché mi ha dato molte lotte da combattere ed enormi soddisfazioni. Del set ricordo un solo giorno, un sabato. Ero nel mio ufficio all’Eur, il direttore di produzione Mario Di Biase mi chiama da Parigi per dirmi che le riprese sono finite; in quell’istante mi sentii disoccupato” spiegava ancora nell’intervista sopra citata.

Grimaldi ha affrontato tenaci battaglie per la libertà espressiva, appellandosi alla Costituzione, riuscendo a far dissequestrare sul territorio nazionale proprio Ultimo tango a Parigi, evitando tre mesi di reclusione a lui e a Bertolucci.

Un ribelle coraggioso, che al cinema di oggi mancherà ancora di più.

