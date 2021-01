Addio Domenico, poeta tra i poeti: resterai per sempre uno di noi

Attualità | 29 Gennaio 2021

“Ha forse di noi sapore

il cosmo in cui ci dissolviamo?”

È questa la frase di Rilke che Domenico Carrara aveva scelto per raccontarsi nel suo profilo fb. E del resto è stata proprio la poesia il filo conduttore che lo ha portato tra noi, nel collettivo di Identità Insorgenti, dove era entrato nel gennaio del 2019 con una missione: parlare di poesia.

In questi due anni, sul giornale, aveva intervistato molti poeti moderni, come Franco Arminio o Sotirios Pastakas, Ciro Tremolaterra o Sandro Abruzzese, Stella Iasiello, Carlo Fedele… E tanti altri, meno conosciuti, ma altrettanto validi per lui, un ragazzo poco più che trentenne, con la passione sconfinata per i versi.

Aveva scritto anche dei libri di poesie sue, Domenico. Poesie che abbiamo pubblicato anche su queste pagine. Poesie, le sue e quelle di altri poeti, con le quali poi aveva deciso di tenere compagnia ai nostri lettori durante la quarantena. La sera aveva il suo spazio quotidiano sui nostri social. E ogni sera sceglieva dei versi, accompagnandoli con le immagini, altrettanto belle, di suo fratello Alessandro, autore anche del suo ritratto.

Ci eravamo esaltati quando avevamo deciso di pubblicare Alda Merini, che amavamo entrambi, avevamo trasgredito alla regola di pubblicare solo autori dei Sud del Mondo. E scontrati quando si era trattato di parlare della scomparsa di Sepulveda. Ci eravamo stretti virtualmente la mano quando i lettori avevano risposto, con le loro reazioni numerose, a qualche poesia particolarmente sentita. Perché la poesia è un tema ostico in un mondo di giornalismo acchiappa-click. Eppure Domenico era determinato, nella sua placida calma. E non si arrendeva.

Lo avevamo sentito lo scorso venerdì, una settimana fa. Ci aveva chiamati per dirci che ormai si era trasferito al Nord per fare il bidello. E che non sapeva come continuare la collaborazione e le interviste… Ma che per lui stare tra noi era importante. Gli avevamo detto che la porta era sempre aperta, che lo avremmo aspettato…

Due giorni dopo ci è arrivata la notizia che era disperso in quel paesino del bresciano dove era emigrato, Bienno.

Abbiamo atteso in trepidante attesa in questi cinque per noi lunghissimi giorni, notizie positive, mentre una enorme mobilitazione era partita tra le montagne alla sua ricerca. Abbiamo pianto, ieri, quando abbiamo sentito le parole, tra speranza e paura, dei suoi genitori, intervistati dalle tv locali del Nord e saliti lì da Grottaminarda per cercarlo anche loro. Siamo rimasti tutti semplicemente sconvolti quando oggi da Bienno è arrivata la notizia che hanno trovato il suo corpo, che Domenico non c’è più…

Ora abbiamo poche parole. Davvero poche. Ma tanta rabbia, perché tu, caro Domenico, te ne sei andato troppo presto ed è sempre ancor più triste, ancor più duro da accettare.

Perché sei morto lontano da casa facendo un lavoro che non era certo il tuo sogno.

Tu, laureato con grande soddisfazione in lettere e filosofia e poi costretto ad emigrare, a lavorare a km di distanza, per fare il bidello.

L’ennesimo spreco di intelligenza del nostro paese pessimo, che racconta la dignità e l’umiltà di questo sud che deve “arrangiarsi” e sacrificarsi per tirare avanti.

E ci inonda un’infinita, incolmabile tristezza.

Insieme a una promessa, per te, Domenico, uno di noi: non rinunceremo alla poesia. Insieme a te, sarà sempre con noi. Sulle nostre pagine. In tuo nome.

Ma ci mancherai lo stesso, tanto. Ci mancherà la tua empatia, Domenico… i tuoi occhi, che volevi fossero quelli di tutti i fragili del mondo…

Vorrei avere gli occhi

di tutti gli schiacciati,

dei cacciati dagli altri,

dei mai adeguati, dei

fraintesi e degli offesi,

dei privati di riposo,

dei morti d’indifferenza

o d’arroganza o fretta.

Vorrei avere quegli occhi

sbarrati e un po’ randagi,

farne quasi una bandiera,

la speranza di un riscatto;

non in un mondo a venire

ma nei giorni che cammino,

quelli che scappano di mano,

quelli che appena sfioriamo.

(Domenico Carrara)

