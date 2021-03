Al di là dei numeri: la storia di Carmine e Maddalena uccisi dal Covid

Attualità | 9 Marzo 2021

Numeri. Sono quelli che da un anno a questa parte caratterizzano le nostre vite insieme a “lockdown”, colori, parametri, ordinanze, DPCM, resilienza. Parole il cui significato concreto non conoscevamo insieme al sostantivo “pandemia” fino a febbraio/marzo 2020.

Oggi, però, vi vogliamo raccontare una storia dietro i numeri sciorinati in tv e sui social quotidianamente, una di quelle storie che sono celate dai colori delle fasce, e a cui oggi daremo loro un nome.

La storia è quella di Carmine e Maddalena.

Carmine e Maddalena sono morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. Sono morti a causa di un virus che abbiamo imparato e stiamo ancora imparando a conoscere.

Il Covid ha stravolto le nostre vite, è vero, ma dimentichiamo spesso che tanti, troppi Carmine e Maddalena ci ha portato e ci porterà via.

“Il virus ci ha portato via due persone care senza neanche poterle salutare. State attenti” – è il monito di Paolo, il genero di Carmine e Maddalena.

Stabiesi di adozione, 83 anni lui e 81 lei. Qualcuno dirà che erano anziani e che “tanto ormai”. Ma erano due genitori, due nonni. Una vita piena di affetti e di sacrifici.

Originari del casertano, hanno vissuto per circa 15 anni in Germania sognando di tornare alla propria terra. Ci riusciranno solo nel 1976, stabilendosi a Castellammare di Stabia.

Carmine era tifosissimo del Napoli: la figlia Mena racconta dei tanti bus organizzati per seguire l’amata squadra e dei tanti tifosi che hanno inviato a lei e alla sorella messaggi di cordoglio accompagnati da bei ricordi del passato. Caso vuole che Carmine muore il 5 marzo, a 100 giorni esatti dalla dipartita del suo amato D10S , un 10 al quadrato, a riconferma di una fede che non uccide neanche un virus. Maddalena lo segue qualche ora dopo.

Avevano avuto conferma di essere stati contagiati il 3 marzo scorso. Quasi subito hanno avuto bisogno dell’ossigeno che, essendo merce rara di questi tempi, sono riusciti ad ottenere solo grazie al passaparola di parenti ed amici. Al peggioramento di entrambi è stato chiamato il 118 ma le condizioni di Carmine erano talmente gravi che non ha fatto in tempo ad andare in ospedale. Qualche ora più tardi si è aggravata anche Maddalena che, trasportata al nosocomio di Castellammare, si è spenta poco dopo il ricovero.

È una storia dei nostri tempi, una storia diventata orribilmente “normale”. Ma è la storia di famiglie distrutte da un intruso invisibile.

“State attenti – ripete Mena, come aveva già detto il marito Paolo – Quello che ci preme è dare questo messaggio a tutti quelli a cui possiamo farlo arrivare”.

Carmine Gagliardi e sua moglie Maddalena sono i numeri 74 e 75 delle vittime del Covid-19 a Castellammare di Stabia… ma non sono solo numeri. Sono persone che ormai non ci sono più.

Susy Martire

