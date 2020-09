Identità | 19 Settembre 2020

Si è ripetuto a Napoli il prodigio del “miracolo” di San Gennaro. L’annuncio della liquefazione del sangue è stato dato alle 10.02 in un Duomo vuoto per la festa del santo, per le misure anti Covid-19. Il sangue era già sciolto nel momento in cui l’ampolla è stata presa dalla teca. “Con gioia e commozione – ha detto il cardinale Crescenzio Sepe – il sangue del nostro santo patrono è sciolto”.

E speramm’bbuono!!

ph Raffaele Rianna

Live dal Duomo di Napoli a cura di Sergio Valentino

