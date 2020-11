Identità | 27 Novembre 2020

Abbiamo deciso, approfittando del “venerdì nero” degli acquisti on line, di lanciare come Identità Insorgenti una lista di link per comprare da aziende, librerie, artigiani, giocattolai del nostro Sud, i vostri doni natalizi.

Vi chiediamo di segnalarcene altri: l’elenco sarà aggiornato periodicamente. Facciamo un gesto concreto per sostenere la nostra gente…

Identità a tavola

Pastificio Di Martino

www.pastadimartino.it

Pastificio Gentile – Gragnano (NA)

https://www.pastificiogentile.com/e-shop

Pasta Somma – Gragnano (NA)

https://www.pastasomma.it/shop/

Pastificio “Il Mulino di Gragnano”

https://www.spaghettiemandolino.it/m378-il-mulino-di-gragnano

Premiato Pastificio Ferdinando II – Gragnano (NA)

https://www.spaghettiemandolino.it/m602-pastificio-ferdinando-it

Macelleria “Cillo” – Airola (BN)

https://www.macelleriacillo.it/

La Soppressata di Gioi – salumificio – Gioi (SA)

https://www.soppressatadigioi.com

Caseificio “La Fattoria” di Battipaglia (SA)

https://www.zizzonadibattipaglia.it/

Caseificio “Riva bianca” – Paestum (SA)

https://www.rivabianca.it/shop/

Azienda “Sapori Vesuviani” – Portici (NA)

https://www.spaghettiemandolino.it/m103-sapori-vesuviani

Treccellenze – prodotti agroalimentari della Campania

www.treccellenze.it

Masseria GiòSole – Country food – Capua (CE)

https://giosolefood.it/

Masseria delle Stagioni – Olio/ nocciole – Teano (CE)

https://www.masseriadellestagioni.it/

Azienda “Nettuno” – alici Cetara (SA)

https://www.spaghettiemandolino.it/m314-nettuno

Birrificio Sorrento

http://www.birrificiosorrento.com

Cantine “Collefasani” – Sessa Aurunca (CE)

https://www.collefasani.it/shop/

Tenuta Cavalier Pepe – Olio /Vini (AV)

www.tenutapepe.it/new-site

Azienda agricola “Reale” – vini Tramonti (SA)

https://www.spaghettiemandolino.it/m39-azienda-agricola-reale

Azienda agricola Vigne Storte – Olio e vini Guardia Sanframondi (BN)

http://vignestorte.it/

Colli di Castelfranci – vini (AV)

https://www.collidicastelfranci.com/vini-campania/

Azienda vitivinicola “Donnachiara” – Montefalcione (AV)

https://www.donnachiara.com/negozio-vini-online/

Azienda “Fontanavecchia” – Torrecuso (BN)

https://www.spaghettiemandolino.it/m659-fontanavecchia

Fattoria La Rivolta – vini (BN)

https://fattorialarivolta.it/vini-campani/fattoria-la-rivolta/le-riserve/terra-di-rivolta-aglianico-del-taburno-riserva

Cantine di Marzo – vini

https://www.spaghettiemandolino.it/m673-cantine-di-marzo

Azienda vitivinicola “La Masseria di Maria” – Cautano (BN)

https://www.facebook.com/masseriadimaria

Cantine La Mura

https://www.cantinelamura.com/shop

Cantine dell’Angelo – Tufo (AV)

https://www.callmewine.com/cantina/cantine-dell-angelo-B870.htm

Le Cantine di Marisa Cuomo – Furore ( SA)

https://shop.marisacuomo.com

Casa vinicola Balestrieri – Gragnano

https://www.facebook.com/casa.balestrieri

Cioccolateria Gallucci Cisterna dell’Olio – Napoli

https://www.facebook.com/Gallucci-Cisterna-Dellolio-354041754708136

Gay Odin – Cioccolateria – Napoli

https://gay-odin.it/idee-regalo.html

Il Gusto della Costa – Limoncello/Dolciumi – Praiano (SA)

https://www.ilgustodellacosta.it/idee-regalo-e-cesti

Strada del Vino prodotti tipici vesuviani

https://www.facebook.com/stradadelvinovesuvio/

Leopoldo Infante

www.leopoldoinfante.it

www.leopoldosenzaglutine.it

www.tarallerianapoletana.it

Sciardac dolci e gastronomia

www.sciardac.it

Ischia Pane Alessandro Slama

https://www.ischiapane.eu/

Fattoria Sociale “Fuori di Zucca” – Facciamo un Pacco alla camorra

https://www.facebook.com/facciamounpacco/photos/a.202412016532594/3509386415835121/

Valentì –Limoncello/confetture Positano (SA)

https://valentipositano.it/it/shop

Caffè Passalacqua – Casavatore (NA)

https://www.passalacqua.com/store.html

Angelo Grippa – Panettoni artigianali/Dolci Eboli (SA)

http://www.angelogrippa.it

Azienda agricola Montanarella

www.pastamontanarella.it

Pasticceria Bellavia

https://www.pasticceriabellavia.it/…/pastiera-napoletana/

Pasticceria Napolitano Poderico

www.pasticcerianapolitano.com

Arte e artigianato d’eccellenza

La Scarabattola

https://www.lascarabattola.it/shop/it/

Nicola Masuottolo artista napoletano

https://www.facebook.com/1575943010/posts/10221586476242672/

Eres design gioielli artigianali

www.eresdesign.it

Spiff Creation artista napoletano

https://www.facebook.com/spiffcreation.andreamaresca

www.spiffcreation.it

Officina Sociale Avventura di latta

www.avventuradilatta.it

Neapolitan Republic oggetti d’arte identitari

www.neapolitanrepublic.it

Napoli Tà-Ttà T-shirt identitarie

www.napolitatta.com

Luca Carnevale artista napoletano

https://www.facebook.com/humanheroshop

Macrì borse in pelle artigianali

https://macrisegnicreativi.it/it/

Qualcosa di Erre illustratrice pugliese

https://qualcosadierre.bigcartel.com/products

Creazioni al Sud oggetti d’arte

https://www.facebook.com/creazionialsud

Mattana Design gioielli indentitari

https://qualcosadierre.bigcartel.com/products

Non solo pelle di Luca Majuri

www.nonsolopelle.it

Bella Bri – gioielli Napoli

https://www.facebook.com/bellabriartedellaresina

Giadapochet – gioielli Napoli

https://www.giadapochet.com/products

Blackbirdfactory – gioielli Napoli

https://www.facebook.com/Blackbirdfactory/

L’arte dei Laureati – ceramiche Napoli

http://www.lartedeilaureati.it/

https://www.facebook.com/Larte-Dei-Laureati-1503560833212707/?ref=page_internal

La Casa brutta – oggettistica Napoli

http://www.lacasabrutta.it/

Bottega 21 – Pelletteria Napoli

https://www.facebook.com/bottega21

Jiji – Borse e accessori artigianali Napoli

https://www.jijilovemade.it

Biancamore cosmesi con latte di bufala

https://www.biancamore.it

Artigiani Molisani

https://artisgianipmk.it

Librerie storiche e giocattolai

Libreria e Casa editrice Langella a Port’Alba

www.librerialangella.it

Libreria Regina

http://www.libreriaregina.it/

Libreria Bellini

https://www.ebay.it/str/amordilibrirariericercati

Libreria Mario Pironti a Port’Alba

https://www.libreriamariopironti.it/

Libreria Colonnese

www.libreriecolonnese.it

Libreria Librido

https://m.facebook.com/librerialibrido/

Libreria La bottega delle parole

www.librerialabottegadelleparole.it

Libreria Libridine

https://www.facebook.com/diego.penna.902/

Libreria Scugnizzeria: Pacco Made in Scampia

https://www.facebook.com/lascugnizzeria/photos/a.1211317755687634/1911174402368629

Il Libro Sospeso della Casa editrice Marotta & Cafiero

https://marottaecafiero.it/gadget/173-libro-sospeso.html

https://marottaecafiero.it/

Casa Editrice Homo Scrivens

https://www.homoscrivens.it/

Libreria Macondo99 – Napoli

https://www.facebook.com/Libreria-Macondo99-182888685094245/about/?ref=page_internal

Libreria “Io ci sto” – Napoli

www.iocistolibreria.it

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il