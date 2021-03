Amministrative e Regionali: voto rinviato in autunno per il Covid

Politica | 4 Marzo 2021

Non si voterà ad aprile in Calabria per il rinnovo del consiglio regionale. Nè a giugno per rinnovare i consigli comunali di Napoli, Roma, Torino, Milano.

Il Consiglio dei ministri ha approvato con un apposito decreto legge lo spostamento delle elezioni amministrative, regionali e suppletive per Camera e Senato, previste nella primavera del 2021, al periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

Date probabili per le amministrative in 1.293 Comuni restano quella del 10 e 11 ottobre. Per la Regione Calabria, le cui elezioni erano già state fissate il 14 febbraio e poi fatte slittare all’11 aprile, è il secondo rinvio.

