Anche Bari rinuncia alle tradizionali celebrazioni di San Nicola

Mercoledì 28 aprile, con l’esposizione in Basilica della Statua del Santo Patrono, si è dato inizio alle celebrazioni del 934° Anniversario della Traslazione delle Reliquie di San Nicola da Mira a Bari.

Nel rispetto delle normative anti Covid19, come già lo scorso anno, nei giorni 7-9 maggio sono state soppresse tutte le tradizionali celebrazioni e manifestazione esterne.

Gli ingressi in Basilica per le celebrazioni religiose saranno rigorosamente contingentati (massino 130 fedeli per ogni celebrazione).

Da oggi il triduo di preparazione in diretta su TeleNorba

Il “Triduo di Preparazione” (da oggi al 7 maggio ore 18.00), la “Messa dell’alba” e quella pomeridiana in “memoria dei 62 Marinai della Traslazione” (8 maggio: ore 5,30 e ore 18.00), e il Pontificale con “Prelievo della Santa Manna”(9 maggio: ore 18.00) verranno trasmessi in diretta Tv su TeleNorba e su Telenorba TG24 (canale 510 Sky). Sarà rilasciato un segnale alle reti televisive che ne faranno richiesta.

Il 7 maggio, tradizionale giornata del Corteo Storico, in piazza San Nicola avrà luogo uno spettacolo televisivo di teatro, musica, danza, chiuso al pubblico.

Il programma di San Nicola 2021

Mercoledì 5/Giovedì 6/Venerdì 7 maggio 2021 – Triduo di preparazione

– ore 18.00 Basilica San Nicola, Santa Messa presieduta da un Padre Domenicano. Ingresso contingentato (n. 130). Diretta Tv su TeleNorba e TeleNorba TG24 (canale 510 Sky)

– ore 21.00, Piazza San Nicola: Spettacolo televisivo di teatro, musica, danza, chiuso al pubblico. Diretta Tv su TeleNorba e TeleNorba TG24 (canale 510 Sky)

– ore 5.00, Molo San Nicola: Lancio di diane

– ore 5.30, Basilica San Nicola: Santa Messa celebrata da P. Giovanni Distante OP, Rettore della Basilica. Ingresso contingentato (n. 130). Diretta Tv su TeleNorba e TeleNorba TG24 (canale 510 Sky)

– ore 7.30 – 10.30 – 12.15, Basilica San Nicola: Sante Messe: ingresso contingentato (n. 130)

– ore 12.00, Basilica San Nicola: Supplica alla Madonna di Pompei

– ore 18.00 Basilica San Nicola: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio della Basilica. Ingresso contingentato (n. 130). Diretta Tv su TeleNorba e TeleNorba TG24 (canale 510 Sky)

– ore 7.30 – 10.30 – 12.00 – 20.30, Basilica San Nicola: Sante Messe

– ore 18.00, Basilica San Nicola: Solenne pontificale presieduto da Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio della Basilica. Prelievo della Santa Manna. Ingresso contingentato (n. 130). Diretta Tv su TeleNorba e TeleNorba TG24 (canale 510 Sky)

– ore 9.00, Basilica San Nicola: Divina Liturgia ortodossa-russa. Ingresso contingentato (n. 130).

Anche il traffico sarà limitato: ordinanza di De Caro

Per evitare assembramenti e rischi di contagi, l’amministrazione comunale, con ordinanza del sindaco De Caro, ha previsto una serie di limitazioni al traffico veicolare e pedonale prevalentemente nelle aree limitrofe alla Basilica di San Nicola e nel tratto di lungomare che costeggia la città vecchia. In particolare, da domani al 9 maggio, sarà in vigore il divieto di transito dalle 8 alle 22 ad auto e pedoni, tranne i residenti, i fedeli che devono partecipare alle celebrazioni liturgiche e i mezzi autorizzati (soccorso e forza pubblica) e, per l’8 maggio, a partire dalle 4. Inoltre, da oggi e fino alla sera del 7 maggio, piazza San Nicola sarà interessata dalle attività di preparazione e di svolgimento dell’evento «Nicolaus: e venne dal mare», che sostituirà il tradizionale corteo di San Nicola, annullato a causa della pandemia per il secondo anno consecutivo, il cui personale potrà accedere alle zone inibite al transito con appositi pass.

