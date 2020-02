Il Complesso Monumentale dei Girolamini, attualmente interessato da importanti lavori di restauro, riapre eccezionalmente al pubblico a partire da sabato 23 febbraio con un ciclo di imperdibili visite guidate che si protrarrano fino ad aprile. Il Complesso, edificato tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento sull’attuale via Duomo, è certamente uno dei più ricchi e prestigiosi centri culturali di Napoli e comprende la chiesa, da anni chiusa per i lavori di restauro, la quadreria, testimonianza straordinaria del collezionismo privato napoletano, e la celebre libreria, trafugata anni fa dall’ex direttore De Caro per vece dell’ex senatore di Forza Italia Dell’Utri e nel quale operò – tra gli altri – Giambattista Vico, filosofo di fama internazionale.

Per le visite guidate straordinarie del 23 febbraio, dell’8 e del 22 marzo e del 19 e 26 aprile 2020, saranno esposti per la prima volta al pubblico anche recenti ritrovamenti di materiale antiquario, insieme ad alcuni volumi della preziosissima collezione libraria. La prenotazione alla visita guidata è obbligatoria rivolgendosi ai seguenti numeri: 848800288 (da fisso) 0639967050 (da cellulare).