di Pierluigi Romanello

“Quando abbiamo barattato la Libertà per un 5% di sconto sulla merce non in saldo.”

All’inizio furono le carte di credito. Ma la guardia era molto alta all’epoca. Il concetto di privacy, ma io preferisco chiamarla Libertà, era fortemente tutelato.

Poi furono i telepass, per farci risparmiare dei minuti in coda, iniziavamo a regalare a società varie le nostre abitudini circa gli spostamenti abituali, in autostrada. A che ora imboccavamo il casello, a quale uscivamo. Ogni quanto lo facevamo.

Poi arrivarono le “carte fedeltà”. Uno dei migliori colpi di sempre. Supermercati, catene di negozi, ci regalavano la possibilità di risparmiare soldi. In cambio? Nessuna quota. Gratis. Ma quanto era questo gratis? Beh, in effetti stavamo dicendo a non si sa chi, cosa compravamo, quanti eravamo in famiglia, quale fosse il nostro reddito. Le carte fedeltà erano particolarmente utili proprio per mappare i pagamenti in contanti, dettagliandoli nello specifico.

L’arrivo degli smartphone è stato poi il salto di qualità finale. Adesso le solite non meglio identificate “banche dati” avevano una piattaforma sconfinata. Un oggetto che avevamo sempre con noi.

Per un primo tempo le app sugli smartphone per la navigazione satellitare erano a pagamento e cari. Ricordo i disperati tentativi di sostituti Tom Tom… ma presto sorsero numerose app che ti consentivano di portarti a destinazione. Anche qui gratis. Anzi, ancora meglio: se accettavi di condividere i tuoi dati sugli spostamenti ti dicevano anche dove c’era traffico e ti suggerivano una strada diversa. Di fatto stavamo regalando non più gli spostamenti autostradali, ma tutti gli spostamenti automobilistici.

Di più, ci stavamo facendo dire da qualcuno per quale strada passare.

Qualche mese fa, il mio navigatore aperto sul cell modificó stranamente il mio percorso abituale. Eppure non c’era traffico. Casualmente mi trovai a percorrere una strada che non avevo mai preso abitualmente ma dove da qualche giorno aveva aperto un nuovo centro commerciale. Ma non collegai subito.

Avevamo quindi regalato noi, ma pensavamo di aver ricevuto un regalo: abitudini alimentari; attitudini agli acquisti; spifferato il nostro reddito; la localizzazione, e oramai ci facevamo dire anche quale strada percorrere, seguendo le indicazioni con fiducia totale.

Mancava qualcosa. Cosa? Il pensiero.

In effetti era rimasto, almeno quello, personale. Omettendo i social, la cui gratuità la paghiamo ogni giorno con le nostre idee, realizzai di fatto che alla fine sapevano più o meno come la pensavo (e se pensavo): le librerie online. Anche lì super sconti. Ma stavamo dicendo a qualcuno cosa leggevamo. E quindi cosa pensavamo in quel momento.

Poi con le società di streaming, che con mini abbonamenti ci offrono un ottimo servizio, stavamo anche comunicando a qualcuno cosa vediamo, quali sono gli argomenti che ci interessa approfondire, quali i documentari che ci appassionano, non in termini anonimi ma con nome e cognome.

Ma stavamo dicendo anche a che ora andiamo a dormire, anche se oramai tutti i cellulari lo sanno e ci regalano gratuitamente l’analisi del nostro sonno! Sanno quindi quando chiudiamo gli occhi nella nostra stanza da letto.

Sulle preferenze sessuali la gratuità del porno online ha fatto il resto. Si sa quindi se quell’ip (codice legato alla connessione a internet, che ci identifica più o meno) è etero o gay, tradizionalista o ardito…(sic!).

Ma anche la cucina. I moderni robot da cucina sono connessi a internet sanno quindi (beati loro) cosa ceniamo, o che pietanze prepariamo. Con la domotica sanno anche a che ora accendiamo i riscaldamenti o ci facciamo una doccia. Possiedono di fatto tutte le informazioni, anche più intime dell’intera nostra esistenza. Da brividi eh?

Hanno poi iniziato a connettere tutte queste informazioni. E così ti trovi a vedere pubblicità sul telefono del negozio cui passi davanti tutti i giorni, o scrivi che vuoi andare in Papuasia ed ecco pochi istanti dopo i migliori voli per la Papuasia. Possono seguirti facilmente anche lì grazie ai dati biometrici del passaporto, non bastavano le impronte, perché purtroppo non sono lette dalle telecamere di sorveglianza, nuovi must mondiali.

Almeno non sapevano quant’era grande casa nostra. Ah ecco. Questo non lo sanno. E invece no. Perché nel momento in cui comprate un robot aspirapolvere, accettate, quando installate l’app, di condividere con società terze i dati, ossia l’aspirapolvere automatico traccia la planimetria di casa vostra e la invia a qualcuno.

Cosa era fino ad oggi il grande assente?

I dati medici.

Quelli in qualche modo non erano propriamente affidati ad app e quindi conservati in server islandesi, controllati da chissà chi.

Bene pare si stia ovviando. Ovviamente sarà un grande vantaggio per tutti! Sconfiggeremo in questo modo il virus. Sacrificando ancora una volta la Libertà. Che parola retorica, oramai non sa più di nulla.

L’errore è stato considerare la Libertà un fine ed invece è un mezzo. Nel momento in cui abbiamo accettato che era raggiunta, è in realtà morta.

