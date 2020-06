Attualità | 5 Giugno 2020

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato delle Botteghe Artigiani di San Gregorio Armeno che, rinsaviti dopo le nostre forti critiche, hanno giustamente deciso di annullare l’incontro con Matteo Salvini, pur dandocene la colpa. Noi ringraziamo e incassiamo il successo. Grazie a tutti!

Ecco il comunicato (però devono trovarsi un addetto stampa che sappia scrivere in italiano al più presto!).

L’Associazione degli artigiani e dei commercianti di Via San Gregorio Armeno esprime una chiara e forte condanna alla registrata distorsione mediatica, in atto nei confronti della stessa, e relativa all’incontro chiesto dal senatore Matteo Salvini, leader e segretario della Lega. Nel reiterare che l’Associazione è apolitica ed apartitica, ed ispirata alla sincera democraticità, l’incontro avrebbe visto la stessa, ad oggi ancora in attesa di un auspicato confronto con il Presidente della Regione Campania, come uditrice e non attrice. La fastidiosa interferenza della spettacolarizzazione digitale, realizzata mediante “operazioni di remind”, ha generato un evidente gap tra realtà fenomenica e realtà percepita; il differenziale prodotto rende inopportuno l’incontro.

Nel ringraziare i Partiti Politici tutti che, ad oggi, hanno mostrato particolare sensibilità e coinvolgimento nelle denunciate problematiche, attendiamo un meeting con il naturale e legittimo contradditore ovvero con gli Organi Istituzionali in carica”.

