A nessuno viente in mente, quando si parla di artisti napoletani candidati nel corso della storia agli Oscar, il nome di Vincent Gardenia.

Eppure Vincenzo Gardenia Scognamiglio era nato a Napoli, esattamente il 7 gennaio 1920, un secolo fa esatto.

Era figlio di Gennaro Gardenia Scognamiglio e di Elisa Ausiello. Emigrò con la famiglia negli Stati Uniti all’età di 2 anni, stabilendosi a New York, più precisamente nel borough di Brooklyn.

E’ stato uno dei visi più noti di Broadway e del cinema d’ oltreoceano, morto d’infarto nel 1992.

E’ stato candidato come miglior attore non protagonista nella sua lunga carriera per due volte. La prima nel 1974 per Batte il tamburo lentamente (Bang the Drum Slowly) a fianco di Robert De Niro. La seconda nel 1988, nel ruolo dell’ idraulico italo-americano di Brooklyn, in Stregata dalla luna, per la quale si era meritato la nomination all’ Oscar.

Gardenia aveva ereditato dal padre sia la professione che il nome d’ arte. Il suo vero nome, infatti, era Vincenzo Scognamiglio. “Papà era un cantante di musica popolare, molto apprezzato nel napoletano per la sua voce e la sua prestanza. Un giorno qualcuno gli urlò in dialetto dalla platea: ‘ sei bello come una gardenia’ , e quel soprannome gli restò quando si trasferì negli Stati Uniti, soprattutto perché si rese conto che Scognamiglio, in inglese, era impronunciabile”.

Con il padre, Vincent cominciò giovanissimo a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Girava assieme a lui in piccoli teatri di New York e dintorni dove si rappresentavano sceneggiate napoletane. E quando, una volta, il padre si ammalò, Gardenia trovò un lavoro presso la compagnia di Giuseppe Sterni.

Tenace, grintoso, deciso a farsi strada, pur rimanendo legato alle sue origini, aveva imparato benissimo l’ inglese, che parlava, quasi per vezzo, con il dialetto tipico di Brooklyn, e aveva frequentato l’ Actor’ s Studio.

Poi, la televisione, il teatro, il cinema, e un successo che egli ha sempre assaporato a piccole dosi, senza mai montarsi la testa. Ad esempio, dopo Stregata dalla luna fu sommerso da mille proposte di lavoro, rifiutandole quasi tutte, perché – sosteneva – non voleva “fare il Pulcinella né cambiare vita”.

Era infatti un inguaribile abitudinario: per più di mezzo secolo, snobbando Manhattan e Hollywood, era vissuto nello stesso quartiere italiano di Brooklyn, accanto ad amici e nipoti.

Vincent Gardenia aveva all’ attivo più di cinquanta film, una quarantina di spettacoli teatrali e innumerevoli apparizioni televisive. Tra i film, ricordiamo Il giustiziere della notte (primo e secondo episodio), Prima pagina, Il paradiso può attendere, Lucky Luciano, Senza un filo di classe, Lo spaccone, Dinosauri a colazione, e qualche anno fa Cavalli si nasce di Sergio Staino, dove interpretava un personaggio napoletano ottocentesco.

Di tanti film fatti in Italia, quest’ ultimo era l’ unico in cui la sua voce non era stata doppiata. Grande caratterista, Gardenia si era sempre mostrato compiaciuto, persino orgoglioso, per questa definizione che a suo dire sottolineava la professionalità e varietà del suo lavoro. “Sono pronto a tutto” amava ripetere. Ricordando però di non essere stato sempre e solo ingaggiato per ruoli da italo-americano: ad esempio, era stato lo sceriffo di Prima pagina, il film di Billy Wilder, con Walter Matthau e Jack Lemmon.

Negli ultimi anni della sua vita ha lavorato molto anche in televisione, interpretando il vicino di Archie Bunker in “All in the Family” e J. Edgar Hoover nella miniserie “Kennedy” (1983). È apparso anche nella serie “Breaking Away” (1980-81), e in “L.A. Law”. Ne 1990, ha vinto un Emmy Award come miglior attore non protagonista per lo speciale della HBO “Age-Old Friends”.

Forse, il teatro gli piaceva ancor più del cinema. Vincent Gardenia amava il contatto con il pubblico, gli applausi, le luci, tutta una atmosfera che gli riportavano alla mente ricordi antichi. A Broadway aveva interpretato tra l’ altro God’ s favorite, Sly Fox, California Suite, Glengarry Glenn Ross. Nel 1971, per Prisoner of Second Avenue, aveva vinto una Tony Award.

A Napoli non lo ricorda nessuno, però Vincent alla fin fine ha importato negli States anche la sua napoletanità come la sua storia ricorda…

