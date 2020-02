Giusto per precisare una proposta sul tema simile a quella che aveva presentato la ministra Stefani della Lega l’anno scorso.



Vorrei chiedere adesso ai leader nazionali e locali delle sardine: a cosa è servito l’incontro con i ministri Provenzano e Boccia sul tema sud? Le rassicurazioni ricevute non si sono assolutamente trasformate in una proposta condivisibile da parte di questo governo che segue gli stessi schemi di quello precedente sull’autonomia differenziata.



Utilizzare la parola “erasmus”? Una leggerezza insostenibile. Resa ancor più grave se questo serve per rendere notiziabile un confronto istituzionale evidentemente infruttuoso. Si ammettano gli errori fatti.



Vogliamo fare politica in modo nuovo? Cerchiamo di aderire quanto più possibile alla realtà dei fatti e proponiamo delle cose che sanno di giustizia ed equità una volta tanto.



Proposte?



1) Restituzione dei fondi mancati al sud. Circa 840 miliardi di euro sottratti al sud dal 2000 al 2017 (fonte Eurispes 2020) che servirebbero per garantire l’apertura di nuovi pronti soccorso, asili, manutenzione di strade e scuole e parchi pubblici in tutti i comuni che fino ad ora sono stati impossibilitati a garantire i servizi minimi di base ai loro abitanti.



2) Prima di applicare qualsiasi modello di autonomia, stabilire, tramite gli organi costituzionali preposti, il livello essenziale delle prestazioni e i livelli essenziali di assistenza.



3) Stoppare il criterio di finanziamento tramite i dati della spesa storica.

Andare in una scuola fatiscente, non avere asili nido, trasporti con dei livelli di sostenibilità davvero discutibili, lavori precari e sottopagati, emigrazione forzata, tanti amici e parenti che adesso vivono altrove solo perchè qui non ci è data la possibilità di restare, non trovare un pronto soccorso decente: questo è il sud, una bellezza maledetta.



Noi qui non dobbiamo guarire la sinistra, ma la nostra terra dagli scempi di una classe politica inadeguata e da discutibili fenomeni di ricomposizione. Un flashmob resta un flashmob, il resto è chiacchiere. Tutta la classe politica si dimostra, a fasi alterne, inadeguate a rappresentare i veri bisogni di noi abitanti di quella che una volta era la Magna Grecia, culla della democrazia moderna.

Io? Ricomincio da sud. E voi?

Bruno Martirani