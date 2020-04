Attualità | 16 Aprile 2020

Ve lo avevamo detto subito che era una bufala quella sparata in prima pagina da alcuni quotidiani e ripresa da tanti tg, il 18 marzo scorso quando in piena emergenza coronavirus in tanti avevano parlato di 249 medici del Cardarelli di Napoli che si fingevano malati. Subito avevamo scritto che si trattava di fake anche perché c’erano le dichiarzioni di smentita della Direzione del Personale con tanto di foglio assenze: 9 quelle tra i medici, appena 240 in meno di quelle citate da giornalisti e giornalai.

La Procura di Napoli coordinata da Giovanni Melillo aveva ovviamente aperto immediatamente l’inchiesta sul Cardarelli. E’ notizia di oggi che l’indagine è stata archiviata per, leggete bene, infondantezza delle notizie del reato, stante la verificata correttezza dei comportamenti del personale della struttura sanitaria.

Ovviamente siamo felici e cogliamo l’occasione per rinnovare la fiducia al nostro personale medico, a paramedici e infermieri che combattono come leoni e in condizioni di insicurezza nei nostri ospedali questi giorni terribili.

