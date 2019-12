Beni Culturali | 18 Dicembre 2019

Continua l’impegno del sindaco di Bacoli sull’area del Fusaro e della Casina Vanvitelliana. In questi giorni sono in corso lavori per ripulire e riaprire la foce borbonica, che più di un decennio era diventata una discarica a cielo aperto. Le prime foto pubblicate da Josi della Ragione, primo cittadino di Bacoli, parlano però da sole e ci restituiscono un’area piena di luce, che farà bene a tutta la natura circostante.

“Manca davvero poco per liberare la foce borbonica del lago Fusaro. Era, da oltre un decennio, ostruita da sabbia, rifiuti speciali, auto bruciate. Vogliamo che torni presto ad ossigenare il bacino lacustre. In questi giorni si stanno completando i lavori alle mura che, fino a poco fa, versavano in un inaccettabile stato di degrado. C’è ancora tanto da fare per difendere il nostro ambiente, la nostra città. Lo sappiamo, lo faremo. Un passo alla volta”.

Sono tanti ormai i bacolesi (e anche tanti i turisti) che sono tornati a animare il riaperto Parco Borbonico del Fusaro, la Villa Comunale di Bacoli, il Centro Storico, la Casina Vanvitelliana, in questi giorni resi ancor più belli dalle luminarie per le feste. È il segnale di un riscatto di Bacoli che passa attraverso la valorizzazione delle proprie bellezze paesaggistiche e culturali sulle quali questo giovane sindaco ha puntato buona parte della sua azione.











