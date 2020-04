Attualità | 20 Aprile 2020

Continua il videogame mediatico di politica e giornalismo nei confronti del Sud. Oggi è partito il torneo dei pusillanimi col solito Feltri che ormai non fa nemmeno più notizia ma riportiamo ad onor di cronaca giusto per non farvi mancare la purga quotidiana made in Nord (“Attenzione, manutengoli ingordi – le parole quotidiane di Feltri sul Sud – a non tirare troppo la corda poiché correte il pericolo di rompere il giochino che fino ad ora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata”).

L’ultimo gamer è l’assessore lombardo al welfare, Giulio Gallera secondo il quale è stata la Lombardia a salvare il Sud nell’emergenza coronavirus.

Dimenticando in un soffio che proprio dagli uffici del Pirellone uscì in anticipo la notizia del lockdown dell’11 marzo, che causò l’assalto ai treni verso il Mezzogiorno, dimenticando che proprio la sua regione registra il record di movimentazione, di contagi, di morti e di approssimazione. Dimenticando le vicende della strage di anziani nelle Rsa, le leggerezze su Codogno e l’immobilismo di Alzano o le morti negate al Pio Albergo Trivulzio. Dimenticando che tanti hanno chiesto il commissariamento della sua Regione, caso esemplare si, ma di fallimento, che in queste settimane ha mortificato l’impegno straordinario di medici e infermieri e ha scaricato sul governo scelte che avrebbe potuto e dovuto fare la Regione.

Come può Gallera giocare a fare il santo salvatore del Mezzogiorno? Con la sfacciataggine dimostrata fino ad ora, non ci soprende ormai più niente.

Nemmeno le sue parole bislacche, in un’intervista a Libero dove afferma senza paura di essere smentito (a pernacchie) che se La Lombardia non si fosse “opposta con rigidità al governo, il Sud il 7 marzo non sarebbe stato chiuso. Invece abbiamo sbattuto i pugni sul tavolo chiedendo misure restrittive. Grazie a questo, le altre regioni ci hanno seguito e abbiamo ridotto il contagio. Ora tutto deve ripartire, ma nella garanzia della massima sicurezza sanitaria”.

Poi su tutte le accuse che riguardano la Lombardia nicchia, in particolare sul commissariamento: “Siamo alla totale deformazione della realtà” si difende “non si può paragonare la Lombardia ad altre regioni, dove non ci sono stati focolai come i nostri” (chissà perché).

E nemmeno una parola sull’irresponsabilità della Regione Lombardia che non ha istituito la zona rossa nel bergamasco, ad Alzano Lombardo: situazione per la quale Gallera e Fontana hanno incolpato il governo di ciò salvo poi ammettere, nei giorni scorsi, ad Agorà: “Avremmo potuto farla noi, ho approfondito l’indicazione”.

In queste poche parole – ho approfondito, avremmo potuto farla noi – c’è tutto l’approccio superficiale della politica lombarda a questa vicenda. Follia pura.

Il Sud ha retto: per la disciplina dei suoi abitanti, per il decisionismo dei suoi governanti. Ma anche perché non si è trovato, con un assessore e un governatore come Gallera e Fontana.

Ps: Intanto qualche buon cuore insegni a Feltri come si campa alla grande… anche se al Sud noi non lo vogliamo.

