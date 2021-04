Basket, A2: Napoli e Scafati da domani in campo nella Final Eight di Coppa Italia

Sport | 1 Aprile 2021

Da domani e per tutto il weekend di Pasqua, il PalaSport di Cervia ospiterà la Final Eight della Coppa Italia di Serie A2 di basket.

Tra le otto contendenti ai nastri di partenza ci saranno anche la GeVi Napoli e la Givova Scafati, grazie al secondo e del terzo posto raggiunto nel girone d’andata del campionato.

Le due compagini campane hanno poi confermato i rispettivi piazzamenti anche al termine della regular season, conquistando l’accesso ai play-off che mettono i palio la promozione in massima serie.

Il tabellone

Napoli e Scafati si ritroveranno nei due lati opposti del tabellone. Tale circostanza rende così possibile la disputa di un derby regionale nella finale per la coccarda tricolore.

Il miglior risultato al termine della prima parte di stagione ha riservato ai partenopei, al primo turno, un accoppiamento senz’altro più agevole rispetto a quello capitato ai cugini scafatesi.

Gli Azzurri di coach Sacripanti faranno da apripista, domani alle 12:00, affrontando l’Agribertocchi Orzinuovi.

Dopo il quarto posto ottenuto al giro di boa, la formazione bresciana ha chiuso la prima fase di stagione addirittura all’undicesimo posto, con ben sette sconfitte raccolte nelle ultime dieci gare.

L’ultimo precedente di prestigio tra Napoli e Orzinuovi risale al 2017. In quell’occasione, la Cuore Basket vinse la Coppa Italia di Serie B sconfiggendo in finale, sulla sirena, i più quotati rivali lombardi per 60-58.

In caso di passaggio del turno, i partenopei affronteranno in semifinale la vincente del quarto di finale tra Tortona e Ferrara.

Decisamente più impegnativo, invece, l’impegno che attende la Givova Scafati.

I gialloblu, che nelle ultime cinque gare di campionato hanno ceduto il passo solo nel derby campano con Napoli, dovranno vedersela con la Reale Mutua Torino, seconda forza dell’altro girone – quello Rosso – di cui si compone il secondo livello cestistico nazionale.

Prima di tuffarsi nella corsa play-off, il roster di coach Finelli proverà a mettere le mani sul secondo titolo della sua stagione, iniziata trionfalmente lo scorso novembre con la conquista della Supercoppa LNP.

La palla a due è prevista per domani sera, alle 21:00. L’eventuale abbinamento in semifinale è in programma con la vincente della sfida tra Forlì e Udine.

Come e dove seguire l’evento

Come accade già dallo scorso ottobre, le gare saranno giocate senza la presenza del pubblico sugli spalti.

Gli appassionati di basket campano, e non solo, potranno seguire l’evento sul canale streaming della LNP. Le due semifinali e la gara di finale, in programma nei giorni di sabato 3 e domenica 4 aprile, saranno invece trasmesse in chiaro su Sportitalia.

Antonio Guarino

