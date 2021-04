Basket, Coppa Italia A2: Napoli e Scafati in semifinale

Sport | 3 Aprile 2021

Napoli e Scafati sono in semifinale di Coppa Italia di Serie A2.

Le due compagini campane hanno superato di gran mestiere i quarti di finale della Final Eight di Cervia, eliminando rispettivamente Orzinuovi (80-69) e la quotatissima Torino (84-76).

L’impresa di giornata è stata senza dubbio quella di Scafati. La squadra di coach Finelli ha ribaltato i pronostici della vigilia che la vedevano partire leggermente dietro al più quotato roster piemontese.

Il campo, però, ha emesso il giudizio opposto.

Il rassicurante vantaggio finale accumulato da Scafati non rende giustizia al grande equilibrio tra le due squadre, rotto solo dal parziale gialloblu di 13-2 realizzato in avvio di ultimo quarto.

Sontuosa la prova del centro scafatese Valerio Cucci (11/11 nei rimbalzi difensivi e 12 punti a referto). Decisivo, in termini di punteggio, il supporto dei veterani Jackson (17 punti), Thomas (19 punti) e Marino (9 assist).

Ben pochi problemi, invece, per gli Azzurri di coach Sacripanti, la cui vittoria sui rivali bresciani non è stata mai in discussione.

23-14, 22-19, 22-17, 13-19 i parziali dei quattro quarti di gioco.

Miglior realizzatore dei partenopei è stato Pierpaolo Marini (19 punti). Sugli scudi anche l’americano Josh Mayo (13 punti), autore di un 100% di realizzazione dalla lunetta e 3/6 dalla lunga distanza.

Sabato sul parquet

Nelle altre due gare in programma ieri, Tortona ha battuto Ferrara 70-58, mentre Udine ha avuto la meglio di Forlì (67-62), capolista quest’ultima del girone della prima fase di campionato proprio davanti a Napoli e Scafati.

Dal tardo pomeriggio di oggi, si torna in campo per le gare di semifinale.

Alle 18:00, palla a due tra Napoli e Tortona. Alle 20:45, invece, sarà il turno di Udine contro Scafati.

In palio, con vista su di un possibile derby, l’atto finale che assegna la coccarda tricolore della Coppa Italia.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming, per abbonati, su LNP Pass. In chiaro, invece, su digitale terrestre su MS Sport o via satellite su MS Channel (canale 814 Sky).

