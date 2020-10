Sport | 11 Ottobre 2020

La FIP, a seguito delle indicazioni ricevute dalla Lega Nazionale Pallacanestro, ha disposto il rinvio a data da destinarsi, della gara GeVi Napoli Basket – Allianz Pazienza Cestistica San Severo in programma oggi al PalaBarbuto alle ore 18 e valevole per la prima giornata del girone Arancione della Supercoppa Centenario A2 Old Wild West.

Non parte dunque la Supercoppa Centenario di Serie A2 Old Wild West. La GeVi Napoli Basket avrebbe esordito in casa ospitando al PalaBarbuto l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo per la prima giornata della competizione. La squadra di Coach Sacripanti è inserita nel Girone Arancione con San Severo, Scafati e Latina. Questi ultimi due match sarebbero stati affrontati il prossimo 18 ed il 24 Ottobre.

Non è bastato, dunque, annunciare che la partita si sarebbe giocata rigorosamente a porte chiuse a seguito della diffida notificata ieri dalla Questura di Napoli alla S.S. Napoli Basket nella quale è stato disposto alla società azzurra ”… di attenersi scrupolosamente al dettato dell’art. 1, punto 6, lettera f, del D.P.C.M. del 07 Agosto 2020…”, ovvero di giocare l’incontro a porte chiuse.

L’intervento della Federazione ha annullato per il momento il match.

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il