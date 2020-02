Beni Culturali | 22 Febbraio 2020

Ha da poco preso il via un concorso di livello internazionale per la valorizzazione della Piscina Mirabilis di Bacoli. Risalente al I secolo a.C, è una delle più grandi cisterne mai costruite in epoca romana (una di dimensioni simili è presente solo in Turchia), ed era utilizzata per l’approvvigionamento delle navi appartenenti alla Classis Misenensis.

Il concorso, annunciato poche ore fa sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Bacoli, fa parte del progetto Re-use Italy. Patrocinato dal FAI, l’obiettivo del progetto è quello di dare maggiore visibilità al patrimonio nascosto d’Italia.

Secondo il manifesto di Re-use Italy, infatti, l’obiettivo a lungo termine è quello di promuovere attività culturali che dimostrino come si può riportare alla vita resti archeologici abbandonati e dimenticati, focalizzando l’attenzione pubblica su questo problema. Il team afferma che la ristrutturazione di tali monumenti sia infatti non solo una risorsa economica, ma anche civica per l’Italia.

La Piscina Mirabilis è stata scelta, in accordo con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, per la profonda suggestione che evoca come spazio architettonico. Ciò che il concorso richiede è di progettare un riutilizzo della Piscina Mirabilis, con i suoi archi e le sue colonne, come museo di arte contemporanea.

Di seguito il trailer dell’iniziativa.

