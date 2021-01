Sport | 10 Gennaio 2021

Bakayoko tiene a galla il Napoli. Un colpo di testa allo scadere del centrocampista francese regala agli Azzurri una vittoria insperata sul campo dell’Udinese. Successi del genere, colti sul fil di lana, lasciano senz’altro uno sfizio particolare. Dei tre punti di Udine, però, resta da salvare solo il risultato, raggiunto senza particolari meriti e giunto al termine di una gara annoverabile senza alcun dubbio tra le peggiori prestazioni stagionali offerte dalla squadra di Gattuso.

Di “ripartiamo da qui” e “questa è la svolta che cercavamo” ne abbiamo già letti tanti. E siamo certi che analisi simili pioveranno a dismisura anche nelle prossime ore. Sia chiaro, la vittoria di oggi può sicuramente aiutare il Napoli a ritrovare convinzione e autostima, ma non può affatto cancellare i tantissimi problemi strutturali che lo affliggono, su cui tanto sta pesando anche la gestione tattica di Mister Gattuso.

Contiamo nel rientro a stretto giro di elementi chiave della rosa come Mertens, Koulibaly e Osimhen, consci che il loro talento e il loro carisma possano solo far bene per le sorti e il prosieguo di una stagione che richiederà particolari capacità epatiche per essere condotta in porto.

Forza Napoli,

Sempre!

Antonio Guarino

