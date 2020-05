Sport | 3 Maggio 2020

Via libera del Governo agli allenamenti individuali anche negli sport di squadra.

Con una circolare inviata stamattina ai prefetti, il Viminale ha autorizzato la ripresa dell’attività sportiva, in aree pubbliche o private, anche per gli atleti di discipline sportive collettive come, per l’appunto, i calciatori. Il parere positivo dell’organo politico ratifica ed estende a livello nazionale quanto già espresso nelle ordinanze regionali di Emilia Romagna, Lazio, Sardegna e Campania che, sul punto, avevano dato il loro parere favorevole alla ripresa degli allenamenti.

Le condizioni per lo svolgimento delle sedute di lavoro individuale sono sempre le stesse: il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e il divieto di ogni forma di assembramento. Le disposizioni emanate dal Viminale entrano in vigore da domani e saranno valide fino al 17 maggio.

Il piano d’azione del Napoli

L’ok del Governo riapre di fatto le porte del centro tecnico di Castel Volturno. Da domani, come riportato nell’edizione online del Corriere dello Sport, il club azzurro sottoporrà al tampone tutti i calciatori della rosa, con tutta probabilità direttamente da casa loro.

Una volta ricevuti i risultati, si potrà riprendere con gli allenamenti: la data papabile, in tal senso, è quella di giovedì 7 maggio. I calciatori arriveranno a Castel Volturno in tuta e maglietta, per poi indossare le scarpette per la seduta direttamente in campo.

In questa prima finestra di lavoro, non ci sarà alcun contatto fisico tra i giocatori che, al termine dell’allenamento, lasceranno il centro tecnico e faranno la doccia a casa.

