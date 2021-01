Cambia l’esame di maturità, tutte le ipotesi in campo

Manca poco alla chiusura del primo quadrimestre. E ogni anno, questi giorni coincidono con gli annunci delle date di prima e seconda prova d’esame. La prima prova quest’anno dovrebbe svolgersi il 16 Giugno, e la seconda il giorno dopo. Ma da poco il Ministero dell’Istruzione ha deciso di rivedere le modalità di svolgimento del test, tenendo conto della didattica a distanza. Quindi anche per i maturandi del 2021 cambia l’esame di maturità.

Già l’hanno scorso, gli studenti hanno visto annullare prima e seconda prova per fare spazio al solo esame orale, dopo 4 mesi di DaD. Mentre quest’anno, il dubbio che l’esame potesse restare normale ha tormentato gli studenti fino a pochi giorni fa, quando la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina ha annunciato di voler riformulare anche la maturità 2021. In campo, due ipotesi d’esame e una novità: il curriculum dello studente.

Prima ipotesi: il maxi-orale

La scelta più gettonata al governo è quella del maxi-orale, come lo scorso anno. Dalla durata di circa un’ora, dovrà comprendere tutte le materie, anche quelle delle prove scritte. Il presidente di commissione sarà esterno, mentre tutti gli altri esaminatori saranno interni.

La ministra Azzolina ribadisce, però, che sarà un’esame serio, allontanando quindi le voci di una prova più semplice del previsto. A prescindere dalle varie ipotesi, “si potrà anche bocciare”, aggiunge la ministra dell’istruzione, sottolineando come quest’anno la DaD sia stata strutturale e quindi “organizzata”, rispetto all’anno scorso dove era emergenziale. Per essere ammessi ci sarà bisogno di un giudizio nel complesso positivo, quindi un cinque non comprometterà l’ammissione. Anche secondo un sondaggio di OrizzonteScuola, questa sarebbe l’ipotesi più gradita.

Seconda ipotesi: una prova scritta e l’orale

Sia al governo che all’opposizione sono diverse le voci contrarie al maxi-orale. I Cinque Stelle sono d’accordo con quest’ultima proposta. Mentre per larga parte dell’opposizione, un esame ridotto sarebbe una “mutilazione”.

Per il Partito Democratico, invece, c’è bisogno di aggiungere una prova scritta di italiano. È questa la seconda ipotesi al momento, anche se poco probabile. A detta del PD, la prova di italiano servirebbe a “non renderlo più pesante, ma più dignitoso”. Resta un contraddittorio, considerando che negli ultimi anni questo partito, assieme agli altri, si è impegnato non poco a smantellare l’istruzione pubblica. In ogni caso, il Ministero dell’Istruzione dovrà comunicare entro il 1° Febbraio le modalità d’esame.

Il curriculum dello studente

Cambia l’esame di maturità, ma si aggiunge una novità. È il curriculum dello studente, già approvato cinque anni fa con la riforma “Buona Scuola”.

Sarà una sorta di carta d’identità dello studente che andrà discussa in sede d’esame, e dovrà contenere il monte ore in presenza e a distanza, assieme ad un elenco di eventuali esperienze professionali, di volontariato, internazionali o anche certificazioni specialistiche e linguistiche. Due terzi del documento saranno a cura della scuola mentre un terzo verrà integrato dal singolo studente. Una novità che suscita non pochi dubbi, visto che questo documento potrebbe risultare più ricco a fronte di studenti più benestanti. Svantaggiando, quindi, i ragazzi con meno possibilità economiche o sociali.

Mentre resta come ogni anno il PCTO, ovvero l’alternanza scuola-lavoro, anch’essa introdotta con la “Buona Scuola”. Andrà discussa in sede d’esame, e dovrà comprendere un riassunto di tutte le attività svolte durante le ore di alternanza nel corso del triennio scolastico.

Per il momento, tutto ciò che è certo è la grande precarietà a cui si sta affacciando l’istruzione italiana. Gli studenti, sin da Marzo dell’anno scorso, vivono tra dubbi e angosce, date da un governo che non è al livello dei giovani, abbandonati a loro stessi e alla fatalità di questi tempi tanto incerti.

