Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza n. 89, che contiene ulteriori misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid-19. Vengono confermate, in relazione al nuovo DPCM, le misure adottate nelle settimane scorse sull’attività scolastica e sulla mobilità.

La nuova ordinanza – per il periodo dal 6 novembre 2020 al 14 novembre 2020 – ha confermato la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole, da quella dell’Infanzia alle Superiori, già disposte con le ordinanze n. 86 del 30 ottobre 2020 e n. 87 del 31 ottobre 2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, la sospensione non riguarderà l’attività amministrativa.

Confermato per l’intero arco della giornata il blocco della mobilità interprovinciale. Restano consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, formative – ove consentite dalle vigenti disposizioni – o socioassistenziali, ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

Resta invariata, infine, la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 in cui è consentita la pratica dello jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati.

Il testo completo dell’ordinanza è consultabile a questo link.

