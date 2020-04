Attualità | 17 Aprile 2020

«C’è chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità. Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni nelle quali il contagio è in corso». Noi cultori dell’indipendentismo amiamo sognare e Vincenzo De Luca dichiarando questa “indipendenza della Campania” a fronte della corsa in avanti dei colleghi del Nord, non può che piacerci.

Di fatto sappiamo bene che queste parole sulle quali è inevitabile titolare devono essere lette in vari modi. Da una parte è il segnale che De Luca sta lanciando al Nord che invece ha fretta di riaprire e al governo (a cui non risparmia “zeppate”: “Lavoriamo di più e facciamo meno videoconferenze tra poco avremo qualche ministro con la testa a forma di tablet o di computer…”: “C’è gente della politica nazionale e locale che in queste settimane era andata in crisi di astinenza da tweet”). Dall’altra si serve dello spauracchio di un’ordinanza ancor più pesante dell’ordinanza 20 che stabiliva misure stringenti di controllo in stazioni, porti, aeroporti e via dicendo. Non a caso precisa che le ordinanze del governo regionale possono essere, per legge, solo “più severe di quelle nazionali”.

“Noi abbiamo salvato la Campania, assumendo decisioni due settimane prima del governo nazionale. Lo abbiamo fatto con scelte rigorose ma anche con la responsabilità dei cittadini” aggiunge infatti, sottolineando che il rischio era legato alla densità abitativa, soprattutto in alcune aree. “Non stiamo di fronte a problemi banali, ma seri che vanno affrontati con tutto il rigore necessario. Ho ascoltato posizioni di altri colleghi presidenti di Regione, soprattutto del Nord ma anche del Sud che premono per affrettare la ripresa di tutto. Io credo che dobbiamo avere grande senso di responsabilità, partendo dai dati concreti. In Lombardia, ancora ieri, abbiamo registrato circa mille nuovi contagi. Nel Veneto, che sta messo meglio, abbiamo registrato quasi 400 nuovi contagi. Nel Piemonte abbiamo registrato 800 nuovi contagi. Questa è la realtà che abbiamo di fronte a noi. Se una regione d’Italia con situazione epidemiologica assolutamente non tranquillizzante accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare l’Italia intera”.

La fase 2 per la Campania

“Aprire domani e dover richiudere tra due settimane sarebbe una sventura peggiore. Ci avviciniamo alla fase 2, cercheremo di ragionare su qualche apertura in più, se le autorità sanitarie diranno di sì” ha detto ancora.

Tra le domande che avevamo posto ieri sera a De Luca via mail (per intercessione della Federazione della Stampa della Campania e nel silenzio dell’Ordine locale, i giornalisti hanno potuto mandarne alcune via mail dopo oltre 45 giorni di mancato confronto) c’erano le misure preventive a cui prima della riapertura dovranno adeguarsi tutti coloro che hanno contatti con il pubblico. Su questo De Luca ha risposto in maniera generica assicurando che il piano di ripresa in Campania “dovrà essere accompagnato da un piano di sicurezza sanitaria”. De Luca ha parlato però di una ripresa graduale. “In queste ore stiamo iniziando il confronto con le categorie produttive ed economiche ma stiamo lavorando per dare un protocollo di sicurezza per non dover poi richiudere. Stiamo avendo e avremo incontri con le categorie colpite, turismo, albergatori, balneari, agenzie di trasporto, tour operators, un campo immenso nel quale sarà necessario un intervento di governo e Unione europea”.

Delivering, ristorazione, librerie

Contemporaneamente, ha spiegato il governatore, “stiamo sviluppando dialogo con categorie economiche per un protocollo di sicurezza che possa andare di pari passo con le riaperture e farle avvenire in sicurezza per consumatori e lavoratori che non devono e non possono essere messi a rischio. Stiamo ragionando sulla ripresa delle attività della ristorazione, ma ci atteniamo alla indicazioni delle autorità sanitarie” spiega.

E sulle librerie: “Voglio dire che noi non le penalizziamo, ma restano chiuse perché sono locali all’intero dei quali si possono creare assembramenti con persone che consultano i libri”.

Per tutti, dai ristoranti ai parrucchieri alle librerie agli artigiani – ha poi annunciato – è previsto un rimborso di 2.000 euro per il danno economico derivato dalla chiusura di questo mese.

Quanto al delivering nessun cedimento immediato come qualche giornale titolava poche ore fa, per accarezzare la propaganda di Salvini: “Se si può anticipare anche la consegna a domicilio del cibo di asporto con tutte le norme di sicurezze obbligatorie, comprese mascherine e guanti per chi consegna e per chi prepara i cibi in laboratorio, lo faremo. Lo faremo da persone responsabili quando sarà possibile e non per ragioni di opportunismo”.

E se si mantengono gli standard di guarigione e di rispetto per le misure adottate, De Luca si è detto convinto che “la Campania potrà uscire dall’emergenza a testa alta a metà maggio”.

Tamponi e test sierologici

De Luca è poi tornato a parlare di tamponi e test sierologici, tema evidentemente di tante domande “preventive” dei giornalisti, De Luca non ha fatto che confermare quanto detto la scorsa settimana e in questa attraverso i comunicati: “Abbiamo lanciato un piano di screening più generalizzato: moltiplicare i test con tamponi nelle strutture pubbliche, ieri solo ne abbiamo fatti 2.600. Daremo priorità alle strutture pubbliche ai familiari di persone in isolamento domiciliare, case di riposo pubbliche e private, personale sanitario poi estenderemo alle forze dell’ordine alle fasce deboli della popolazione, cioè disabili, immunodepressi, altre malattie. E poi a coloro che riprendono attività produttive. Abbiamo aumentato laboratori sapendo che non faremo mai 6 milioni di tamponi o analisi sierologiche”. Idem sugli ospedali modulari, ha replicato le cose dette la scorsa settimana. “Li useremo solo per il Covid per non avere più promiscuità tra contagiati e malati di altro tipo nei nosocomi. Oggi il bisogno di terapie intensive è diminuito, useremo gli ospedali modulari per questo tipo di patologia liberando quindi gli ospedali entro fine aprile riprenderemo l’attività ospedaliera normale”.

Dopo il 3 maggio obbligatorio l’uso delle mascherine

Ufficializza, invece, l’uso delle mascherine per tutti. “L’uso delle mascherine diventerà obbligatorio in Campania dopo il 3-4 maggio. Non lo abbiamo fatto oggi perché volevamo prima far arrivare a tutte le famiglie gratuitamente mascherine della Regione Campania. Da oggi è iniziata la distribuzione alle farmacie: poi le distribuiremo ai medici di medicina generale. Abbiamo raggiunto un’intesa con Poste Italiane che gratuitamente farà arrivare queste mascherine in confezioni da 2 in ogni famiglia. Entro il 2 maggio completeremo la distribuzione gratuita di mascherine e potremo rendere obbligatorio l’uso al di fuori delle abitazioni. Poi saranno messe anche in vendita nei supermercati e nei tabacchi a prezzi calmierati”.

Scarse le spiegazioni su vicende dell’Ospedale di Pozzuoli

Insoddisfacenti le spiegazioni, invece, su quanto accaduto a La Schiana di Pozzuoli. Certo il pericolo che l’area flegrea sarebbe diventata zona rossa pare scongiurato (sul Vomero ovviamente non è mai stata in ipotesi un’idea simile, a dispetto delle idiozie circolate via whatsupp in questi giorni). De Luca non ha spiegato con esattezza quanto accaduto e perché e si è limitato a parlare di “qualche leggerezza” (oltre 30 contagiati tra sanitari e 20 tra pazienti dentro l’ospedale ci sembra qualcosa di più) aggiungendo che la situazione sta tornando nella normalità (in realtà sono ancora in corso tamponi in altri reparti oltre a quello dove è esplosa l’emergenza).

Il Piano Economico

La parte più “concreta” del collegamento di oggi con De Luca riguarda invece l’aspetto economico. Per la prima volta il governatore quanto meno dà i numeri nel modo giusto, con date precise. Sui fondi utilizzati accenna che sono stati “rimodulati” i fondi per gli investimenti strutturali. Bisognerebbe approfondire meglio per capire quali e su quali voci.

Intanto ecco lo scadenzario.

Micro Imprese: Da martedì 14 aprile è stato pubblicato sul sito l’avviso per i 2000 euro. Dalle ore 10.00 del prossimo lunedì 20 aprile sarà possibile compilare la domanda on line per accedere al piano della regione Campania. La raccolta domande sarà aperta per 10 giorni ma i 2000 euro saranno erogati dalla fine della prossima settimana (“se ci riusciremo avremo fatto un altro miracolo” dice De Luca)



Bonus Professionisti: Per il bonus professionisti, dalle 10 di venerdì 24 aprile i richiedenti si possono registrare compilando la domanda on line. Entro la fine di aprile, ha spiegato De Luca, saranno erogati i 1000 euro alle prime migliaia di professionisti e lavoratori autonomi.



Pensioni sociali e integrative: Per i pensionati sociali ed integrati al minimo (250.000 persone) De Luca ha confermato che le pensioni al minimo saranno erogate per due mesi a 1000 euro. “Attendiamo che l’autorità garante per la protezione dei dati personali dia l’ok”.

Stessi tempi per aziende agricole e pesca. Per le politiche sociali, da lunedì le domande on line possono essere inviate da famiglie con figli sotto i 15 anni. (reddito isee fino a 20.000 euro, vale anche autocertificazione).

Per il bonus a disabili etc. gli ambiti territoriali hanno ricevuto gli elenchi (manca solo San Giuseppe Vesuviano).

Per l’una tantum per gli studenti, 300 euro, le domande possono essere caricate.

Per università e conservatori gli atenei hanno già risposto così che possa fare l’erogazione diretta la regione o l’adisurc.

Per le persone con grave stato d’indigenza o non autosufficienti, infine, secondo il Governatore le risorse sono già state trasferite agli ambiti territoriali.

Lucilla Parlato

