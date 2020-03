Attualità | 13 Marzo 2020

Un piano per intensificare i posti letto, che coinvolge diverse strutture ospedaliere anche di Avellino e Salerno. E sopratutto vietato passeggiare. Vincenzo De Luca annuncia una nuova ordinanza in una lunga diretta in cui illustra anche un documento dei medici del Cotugno dove si prevede un picco ascendente di contagi fino al 14 aprile (e la necessità di 150 posti letto in terapia intensiva che, garantisce il governatore, saranno pronti per allora).

De Luca inoltre ha denunciato che sia il carico di mascherine che arriva dalla Consip – cioé dalla santità nazionale – destinato alla Asl di Napoli centro (bloccato in Turchia che ha fermato il traffico merci anche) che per le mascherine per la Asl di Napoli 2 che si fornisce da un’azienda privata con forniture dirette non sono giunte a destinazione. “Il carico – ha denunciato – è stato bloccato dalla protezione civile. “Quelle forniture ordinate come ente locale devono essere garantite. Nessuno ci deve dare fastidio. Non è tollerabile che se noi con una nostra Asl reperiamo le mascherine sul mercato, in italia o nel mondo, ci vengono poi bloccate o sequestrate. Non può funzionare così”.

De Luca ha poi rivelato che nei giorni scorsi si è deciso il riparto tra le regioni dei fondi del fondo sanitario nazionale. “La Campania quest’anno riceve 171 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, perché siamo usciti dal commissariamento e abbiamo avuto la gran parte dei fondi della premialità grazie ai sacrifici che abbiamo fatto in Campania. Ma la Campania continua ad essere l’ultima regione d’Italia per i trasferimenti sanitari. Nonotante questo incremento abbiamo 46euro in meno pro-capite rispetto alla media nazionale – ha aggiunto De Luca – che è 1878 euro a cittadino, in Campania 1832 euro. Uno squilibrio, quello che subiamo, che è intollerabile”.

La situazione però, dice ancora De Luca, pur affermando che è grave, “siamo in grado di governarla”.

Al link il decreto firmato dal governatore campano: ord-n-15-13-03-2020-1

Ecco il video della diretta.

