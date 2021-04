Campania ultima per dosi di vaccino ricevute rispetto alla popolazione

Senza categoria | 12 Aprile 2021

Fra tutte le regioni d’Italia, la Campania è la regione che ha ricevuto meno dosi di vaccino in rapporto alla popolazione.

In Campania solo 22 dosi di vaccino ogni 100 abitanti, mentre la media nazionale è di 26.

In Campania al 12 aprile 2021 sono state consegnate poco più di 1.280.000 dosi, con un rapporto fra dosi consegnate e popolazione pari a 0,224.

Sono state quindi consegnate poco più di 22 dosi ogni 100 abitanti, mentre sono state somministrate circa 19 dosi ogni 100 abitanti. Non si tratta, ovviamente, di una percentuale di persone vaccinate rispetto alla popolazione, in quanto alcuni hanno ricevuto solo la prima dose, altri due.

Campania ultima regione in Italia in quanto a dosi di vaccino ricevute rispetto alla popolazione

Questi due numeri, però, aiutano a capire come vengono distribuite le dosi di vaccino sul territorio nazionale.

La Campania è ultima in Italia con 0,224, a fronte di una media nazionale di 0,261 ed a regioni con valori decisamente più alti, come la Liguria, prima con quasi 0,32.

Mancano oltre 210.000 dosi di vaccino per la Campania

Significa che in Campania sono state fornite circa 3,7 dosi in meno ogni 100 abitanti, oltre 210.000 dosi in meno, considerato il numero di residenti.

Già nei giorni scorsi il presidente della regione, Vincenzo De Luca, aveva denunciato questa carenza.

In termini di dosi somministrate rispetto alla popolazione la Campania recupera una posizione, superando la Calabria, triste fanalino di coda.

In Campania vaccinato il 5,1% dei residenti, mentre il 9% ha ricevuto solo la prima dose.

Secondo l’analisi pubblicata sul sito della fondazione GIMBE, il 9% dei campani ha ricevuto solo la prima dose (la media nazionale è 8,7%) di vaccino.

Il 5,1% ha ricevuto entrambe le dosi, completando il ciclo vaccinale (ultima regione in Italia; la media nazionale è 6,6%).

