La prossima settimana inizieranno i lavori di rifacimento dell’asfalto di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani e via Morelli, strade in questi giorni congestionate dalla chiusura della galleria Vittoria e dalla riapertura del lungomare al traffico. Spiega in un comunicato l’assessore Alessandra Clemente: “Abbiamo verificato la possibilità di anticipare i lavori in questo periodo in cui, per l’emergenza sanitaria da Covid, c’è una importante riduzione del traffico. Continua il lavoro per la riqualificazione delle strade principali cittadine per le quali si sta attuando un piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro, avendo l’intenzione di liberare quante più aree possibili impegnate da lavori in atto o a farsi quando tornerà la normalità“.

Ma l’ipotesi non piace alla consigliera comunale di maggioranza Elena de Gregorio e al consigliere della I municipalità (gruppo misto) Marco Cocifoglia, che hanno appreso direttamente dai social la notizia dell’apertura del cantiere e che, in un comunicato congiunto, chiedono all’assessorato competente di “iniziare i lavori solo a riapertura della galleria Vittoria avvenuta” in quanto “Quello snodo fondamentale del traffico cittadino è infatti già sotto pressione continua a causa del protrarsi della chiusura della galleria ed è assolutamente da evitare ogni ulteriore riduzione di carreggiata o interruzione che possano causare, a ritroso, effetti sul traffico fino a Santa Lucia e via Acton“.

“Riteniamo inoltre – aggiungono – che l’amministrazione ed in particolare l’assessorato competente debbano impegnarsi affinché per la galleria vi siano tempi rapidi e certi di riapertura, perché tempi lunghi non sono francamente accettabili. È nostra opinione infatti che una parte importante dei disagi che si sono visti nell’ultimo weekend, a causa degli assembramenti sul lungomare, sia anche legata all’apertura al traffico di via Partenope, ultima icona di questa amministrazione”.

La riapertura della galleria Vittoria, per De Gregorio e Cocifoglia, deve quindi “essere una priorità assoluta e improcrastinabile dell’amministrazione, ma così purtroppo non sembra. Inoltre si dovrà operare in modo che non accada più che l’assenza di manutenzione ordinaria e di controlli continui possano portare a situazioni simili. Napoli ha bisogno di una corretta programmazione delle attività ordinarie, non di interventi ex post di manutenzione straordinaria, e questo vale ovviamente non solo per le strade. Riteniamo, infine, che tali lavori, qualora non sia già stato previsto, si debbano tenere esclusivamente di notte, sfruttando la chiusura delle attività ed il coprifuoco imposto dai recenti DPCM. Pertanto, chiediamo che la galleria Vittoria riapra al traffico quanto prima e che i lavori di manutenzione staordinaria del conglomerato bituminoso di via Arcoleo, V. Gaetani e Morelli vengano svolti esclusivamente di notte e che i lavori debbano iniziare una volta riaperta la galleria”

