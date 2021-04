Caos e pedoni tra le auto per i lavori tra Via Morelli e via Arcoleo

Attualità | 12 Aprile 2021

Caos e traffico aumentato su via Chiatamone, con gente costretta a camminare tra le auto. E’ quanto accaduto stamani tra via Morelli-via Arcoleo-via Vannella Gaetani dove, inopportunamente, è stata avviata una nuova fase dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area.

Interventi che erano stati già rimandati nei mesi scorsi per le forti ricadute sul traffico veicolare, penalizzato da mesi dalla chiusura della Galleria della Vittoria. Non si è capito dunque perché riprendere adesso quei lavori, dal momento che per la Galleria non c’è alcuna novità e che resta sotto sequestro giudiziario.

















Secondo gli Assessorati ai Lavori Pubblici ed alla Mobilità il progetto è stato messo in campo in concomitanza delle limitazioni imposte dall’attuale situazione pandemica, al fine limitare i disagi alla cittadinanza. Ma evidentemente l’obiettivo non è stato centrato.

Gallery Sergio Valentino

