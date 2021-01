Il 7 Gennaio. Poi l’11, e dopo un po’ il 25. “Ma no! Non siamo pronti, poi si vede. Per ora, continuiamo con la didattica a distanza.” Questo è quello che ogni studente italiano sta vivendo da Marzo 2020. Un caos causato non dalla pandemia, ma da un’incompetenza generale nel gestire la scuola pubblica. E mentre sempre più regioni stanno posticipando i rientri in classe, i tar stanno intervenendo per imporli. Un’odissea per gli studenti.

Lo scorso 11 Gennaio sono tornati in aula solo gli studenti di Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta e Alto Adige. E mentre si additava solo la Campania per la chiusura delle scuole, pian piano tutte le regioni hanno scelto di posticipare il ritorno per gli istituti superiori. Infatti per oggi, Lunedì 18, il rientro è previsto solo per Lazio, Molise, Piemonte ed Emilia Romagna. Il 25 Gennaio torneranno Liguria, Umbria, Campania e Puglia. Mentre slittano al 1° Febbraio Calabria, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata. Restano ancora a casa gli studenti in Sicilia e Lombardia. Ma ormai queste date sono soggette a cambiamenti da un giorno all’altro.

Rientri posticipati e poi anticipati, l’odissea degli studenti

Mentre le regioni abbandonano le scuole, i TAR ne prendono il comando. E impongono rientri anticipati. È il caso della Lombardia, dove il TAR ha deciso di sospendere l’ordinanza del presidente Fontana e disporre un rientro al 50% in presenza. Ma la decisione resta senza effetto, vanificata dalla zona rossa. In Emilia Romagna, invece, il TAR ha anticipato il ritorno a scuola dal 25 al 18 Gennaio, quindi assieme a Lazio, Molise e Piemonte. Anche per i 600mila studenti di queste regioni, le lezioni saranno in presenza ma solo al 50%.

Aumentano i dubbi in Campania e in Puglia. Infatti il governatore campano Vincenzo De Luca ha diverse volte sottolineato che il rientro a scuola dipenderà dalla curva epidemiologica. E al momento, ha aperto le scuole solo fino alla terza elementare. “La scuola non è un luogo sicuro, ancora un’altra settimana di DaD” afferma invece il governatore pugliese Michele Emiliano durante l’inaugurazione di un nuovo covid-hospital a Bari, che ha perciò posticipato il rientro delle superiori dal 18 Gennaio al 25. Il Comitato Tecnico Scientifico, però, dice che le scuole vanno riaperte e, sottolineano gli esperti, se qualche presidente di regione decidesse diversamente, “se ne assume la responsabilità”. Si continua a parlare di sicurezza e diritti, ma lo scontro tra governo e regioni sta solamente mandando in tilt le scuole.

“Basta DaD, vogliamo certezze”, continuano le proteste

Nelle scuole, al momento, c’è una forte polarizzazione tra chi è d’accordo con la didattica a distanza e vuole le scuole chiuse, e chi invece è contro la dad, ma chiede anche un rientro in sicurezza. I primi hanno lanciato una petizione online che ormai ha raggiunto le 180mila firme, mentre aumentano le mobilitazioni di chi vuole tornare ai propri banchi. E ogni Lunedì c’è un nuovo sciopero in qualche regione d’Italia che tornerà a scuola.

A Napoli, le manifestazioni sono cominciate già dal 7 Gennaio, con la mobilitazione di genitori e bambini al centro città. Lo scorso Venerdì 15, invece, gli studenti dell’Osservatorio Popolare Studentesco hanno organizzato un presidio all’Ufficio Scolastico Regionale. Uno slogan chiaro: “Vogliamo certezza, rientro in sicurezza”. Perché restano un incognita non solo le date di rientro , ma anche i fondi spesi per la sicurezza nelle scuole.

Ormai è chiaro: chi gestisce la scuola, o meglio, crede di farlo, è troppo lontano dagli studenti così come dagli insegnanti. Insomma, non ci capisce nulla. Perciò finché non finirà questo “teatrino” istituzionale, a rimetterci saranno sempre i giovani di questo paese vecchio. E per gli studenti l’odissea continua…

Ciro Giso

