Capodimonte, riparte la linea 3M: porterà i napoletani a vaccinarsi

Un bus nato per godersi l’arte a Capodimonte e che da domani riprende a circolare per la campagna vaccinale contro il Covid19.

Anm ha deciso infatti di far ripartire la circolazione della linea 3M, che collega Piazza Dante e il Museo Mann con il Real Bosco di Capodimonte e che era stato sospeso dopo l’istituzione della zona rossa e la chiusura dei musei che vengono collegati dall’autobus.

Da piazza Dante corse ogni 25 minuti

Con l’apertura del centro vaccinale alla Fagianeria di Capodimonte, Anm ha deciso di riattivare la linea bus a partire da domani, 8 aprile, con corse programmate ogni 25’ tra il centro città (piazza Dante-Museo MANN) e Porta Miano, l’ingresso del parco di Capodimonte per i vaccinandi.

Il presidente di Anm: “In attesa di sapere quando vaccineranno il personale delle aziende di trasporto”

“I servizi di trasporto – spiega l’amministratore unico di Anm Nicola Pascale – non si sono mai fermati dall’inizio della pandemia e ci siamo sempre mossi nell’ambito delle restrizione previste, senza mai perdere di vista le esigenze di mobilità dei cittadini . Di questo dobbiamo essere profondamente grati al personale che sin dall’inizio della pandemia ha sempre lavorato con dedizione a contatto con il pubblico. Ora anche in questa fase delle vaccinazioni vogliamo fare la nostra parte e per questo abbiamo deciso di riattivare la linea verso Capodimonte. Anche di questo ringrazio i lavoratori di Anm, mentre siamo sempre in attesa di sapere quando il personale delle aziende del trasporto pubblico saranno convocati per le vaccinazioni”.

La partecipazione di Anm alla campagna vaccinale potrebbe anche arricchirsi nelle prossime settimane: l’azienda ha dato disponibilità di far utilizzare come centri vaccinali gli spazi dei parcheggi Brin e di Chiaiano.

