“Carosello Carosone”: la suggestiva biografia di un grande interprete musicale

Spettacolo | 19 Marzo 2021

Raccontare Carosone non è cosa semplice. Di artisti poliedrici il generoso ventre di Napoli ne ha partoriti tanti. E tutti hanno rimandato un’onda di successo che ha fatto il giro del mondo più di una volta.

Ma Renato Carosone non è facile da raccontare. Non per la vita, che è frutto dei tempi e ad una sapiente fantasia. E neppure per la capacità di reinterpretare i ritmi lontani e rimetterli in gioco con la genialità e il gusto partenopei. Era piuttosto difficile evitare di finire nella banale imitazione dell’uomo Carosone. Il che avrebbe rischiato di trasformare lo sceneggiato in una parodia, magari mal riuscita. Offendendo, magari, la memoria di uno dei più grandi interpreti della musica del secolo scorso.

Il Carosone di Scarpetta

Ma qui entra la saggezza del regista, Lucio Pellegrini, di affidare il ruolo del protagonista a Eduardo Scarpetta. Volto già noto al pubblico per aver interpretato, tra l’altro, il ruolo di Pasquale Peluso ne L’amica geniale. Un attore con un nome e cognome da far tremare le vene e i polsi degli amanti di teatro classico Partenopeo. E questo giovane figlio e nipote d’arte ha compreso che non doveva dimostrare nulla con una recitazione esasperata. No. Ha semplicemente lasciato che lo spirito, l’anima, il cuore di Carosone prendessero il posto dei suoi.

Eduardo ha umilmente ceduto lo spazio e la semplicità moderata a Renato, prestando giusto il volto. Ma non le movenze, semplici e mai eccessive. Come quelle di un mito che di sicuro il nostro interprete ha imparato a conoscerle già dai racconti di famiglia. Perché le loro famiglie hanno attraversato assieme il medesimo trascorso post bellico. Hanno osservato da palcoscenici diversi eppure vicini la realtà e la voglia di rinascere del popolo napoletano, carico di voglia di riscatto.

Carosello Carosone: un cast di eccellenze

Ha giovato inoltre la cura nell’affiancare a Viviani un gruppo di attori capaci, che si sono lasciati coinvolgere dalla voglia di raccontare una storia a ritmo di musica. In primis il bravissimo Vincenzo Nemolato nei panni di Gegè Di Giacomo. Ma anche Ludovica Martino, Nicolò Pasetti, Flavio Furno, Davide Lorino, Tony Laudadio e Marianna Fontana. Perché la vera protagonista della vita di un personaggio del calibro di Renato Carosone è proprio lei, la Musica.

Tutti, dal regista al cast, se ne sono resi conto. E hanno lasciato che fosse lei a fare da copione a questa storia scritta sul pentagramma della vita di un uomo semplice, che avrebbe potuto montarsi la testa per la sua geniale inventiva. Invece, è sempre stato amato dal suo pubblico come dai colleghi proprio per la semplicità che lo contraddistinse sempre.

Ecco perché Eduardo Scarpetta e gli altri sono riusciti nell’impresa di raccontare la vita di Renato Carosone. Coadiuvati tra l’altro da un’accorta ricostruzione dei luoghi – Santa Chiara bombardata, semplicemente da brividi. Unita ad una cura nei dettagli epocali che hanno un centro nell’attenzione alla nascita di brani immortali con uno stile che ha fatto e continua a fare scuola.

Melodie che a Napoli hanno imparato a cantare tutti, e che ancora sono conosciute ed intonate.

Perché “Cantanapoli”.

E ieri sera, con Carosello Carosone, abbiamo cantato tutti. Insieme al grande artista e alla sua band, semplicemente reincarnata in un gruppo di amici che si sono divertiti proprio come sapevano fare i compagni di viaggio di uno dei geni della musica di tutti i tempi.

Sergio Valentino

Un articolo di pubblicato il e modificato l'ultima volta il