Carosone insegna: se ‘o mellone è uscito bianco mo’ cu chi t’ ‘a vuo’ pigliá?

Questa settimana vogliamo dedicare il nostro modo di dire a qualcosa di piacevole. Ci stiamo riferendo a “Carosello Carosone”, la fiction andata in onda su Rai Uno sulla vita di Renato Carosone, grandissimo autore ed interprete partenopeo, troppo presto dimenticato.

La fiction, interpretata dal bravissimo Eduardo Scarpetta, ha fatto il pieno di spettatori, permettendo anche ai più giovani di conoscere il grande autore di brani memorabili. E proprio una delle sue canzoni più celebri, “t’è piaciuta”, ci offre un simpatico spunto con cui tutti i napoletani, prima o poi, si sono ritrovati a fare i conti, quando le cose non sono andate esattamente come sperato:

“T’è piaciuta? T’è piaciuta?

Tienatella cara cara!

T”a purtaste sull’altare

Sott”o braccio, ‘nziem’a te

Mo te vedo afflitto e stanco

“Sù, coraggio… ué Giuvá’!

Se il mellone è uscito bianco

E mo’ cu chi t”a vuó’ pigliá?!”

‘O mellone è asciuto janco, senza sapore, senza profumo, molto distante da come dovrebbe essere un bel cocomero rosso e succulento. “Si ‘o mellone è asciuto janco cu chi t’a vuò piglià?”.

Ovvero: se, una volta aperto, scopri di aver ricevuto una sonora fregatura da un cocomero pallido e senza sapore, che ci vuoi fare? La sorte, ahinoi, non sempre è benevola. E, in questi casi, non resta che sorbire l’insipido cocomero slavato senza protestare più di tanto.

Del resto, cu chi t’a vuò piglià?

