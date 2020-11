Attualità | 1 Novembre 2020

Alla mezzanotte di oggi, 1 novembre, è terminato senza sorprese né capovolgimenti di sorta il servizio produttivo allo stabilimento di Napoli della Whirlpool. L’azienda, noncurante dell’accordo del 2018 e delle proteste dei lavoratori, ha confermato la volontà di chiudere la fabbrica attraverso una missiva consegnata a tutti i dipendenti dove si evinceva che, a partire dalla mezzanotte del primo novembre i cancelli sarebbero rimasti chiusi e ogni accesso in fabbrica – esclusi quelli motivati da legge – vietato e condannabile.

Presidi durante la notte

Nulla è cambiato durante la notte, nonostante i presidi dei lavoratori che dopo lunghe battaglie ancora si sono ritrovati all’esterno e all’interno dello stabilimento per rivendicare il proprio diritto al lavoro. Motivati dalla loro stessa forza nonostante la fatica fisica e mentale che in questi mesi li ha fortemente messi alla prova, a dimostrazione di una caparbietà che invece è mancata a stato e azienda, i quali ben poco hanno prodotto – e comunque nulla di evidentemente sufficiente – per risollevare le sorti della fabbrica Whirlpool di via Argine.

E così, oltre 400 famiglie a partire da oggi sono senza lavoro, in uno scenario locale e globale già compromesso dalla complicatissima situazione. Uno scenario che ha origini assai diverse e lontane rispetto alla vertenza Whirlpool. Ed è proprio per questo che poteva e doveva essere evitato.

Soluzioni disattese e piani inadeguati

Non, però, senza un serio e reale piano industriale. Mai individuato e mai concretizzato dall’azienda. Non senza l’appoggio credibile di uno stato che vada oltre la vicinanza ai lavoratori – quello, semmai, è di competenza del popolo, e i napoletani lo hanno, come sempre, dimostrato -, bensì utilizzando strategie comuni di salvaguardia con piani di investimenti che non servino solo a rimpolpare casse che vengono poi girate in contratti di solidarietà e di integrazione, utili solo a dare il contentino prolungando una agognante e certa morte industriale.

Adesso, il timore è di aver fatto troppo tardi. Di ritrovarsi in una situazione dove le priorità sono altre e il tempo a disposizione poco. Di non poter continuare un inutile tira e molla azienda-stato che senza concrete soluzioni risulterà ancor più deleterio. Per le oltre 400 famiglie che continuano a lottare a difesa del proprio posto di lavoro.

Oggi, 1 novembre, i cancelli della Whirlpool sono ancora aperti. Gli operai non hanno lasciato la fabbrica, proseguendo il presidio dall’interno.

Gianluca Corradini

