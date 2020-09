Spettacolo | 15 Settembre 2020

Prorogata a venerdì 25 settembre prossimo la scadenza del casting di cantanti al Trianon Viviani. Per venire incontro alle tante richieste di partecipazione arrivate negli ultimi giorni, Marisa Laurito, direttore artistico dello Stabile della Canzone napoletana, continua, quindi, a cercare i cantanti della nuova scena partenopea. I candidati selezionati parteciperanno a TerraeMotus Neapolitan talent, lo speciale talent live che si terrà settimanalmente sul palco di Forcella. Inoltre due giovani saranno inseriti sùbito nella compagnia stabile del teatro che inaugurerà il 30 ottobre la stagione con Adagio napoletano. Cantata d’ammore, il nuovo musical di canzoni classiche napoletane scritto e diretto da Bruno Garofalo.

«Chiamo all’appello i giovani che abbiano talento, una bella voce e la voglia di formarsi e perfezionarsi nell’arte del canto, che appartiene alla grande tradizione di Napoli – spiega la popolare artista –: cerco le “forze nuove” da inserire successivamente nelle attività produttive del teatro». Per partecipare occorre inviare all’indirizzo [email protected] una traccia audio in formato mp3 e/o un paio di links di una performance canora, due foto a colori, di cui una a figura intera, e il curriculum vitæ aggiornato. Dopo una preselezione, effettuata sulla base dei materiali inviati, lunedì 28 settembre prossimo partiranno le audizioni, nel rispetto delle normative sanitarie di contenimento del covid-19. La documentazione presentata non verrà restituita.

