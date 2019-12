Sicilia | 23 Dicembre 2019

Ieri, al Santuario del Carcere di S.Agata abbiamo proiettato con grande emozione il nostro docufilm “Sotto un altro Vulcano – Sant’Agata a Catania”.

In occasione delle Festività Natalizie, grazie all’interessamento di Matilde Russo ed Oreste Lo Basso (Associazione Etna ‘Ngeniousa) e alla disponibilità di Padre Carmelo Asero (rettore del Santuario del Carcere di Sant’Agata), abbiamo proiettato nel luogo di maggior culto della tradizione agatina il nostro docufilm, dedicato alla terza festa della cristianità più importante al mondo.

Il lavoro, prodotto e girato dal nostro giornale nel 2018, con il quale abbiamo indagato questo sentimento di fede e devozione così profondo che lega i catanesi alla loro patrona, è stato accolto con curiosità prima e con entusiasmo dopo dagli intervenuti.

Prima della proiezione, tutti hanno voluto sostare qualche minuto all’interno della celletta, luogo di meditazione e di connessione con la santuzza, creando quell’atmosfera di intima partecipazione che ha davvero, in quell’ora di proiezione, avvicinato due popoli così simili, per filosofia di vita e per dedizione ai loro santi patroni.

Alla proiezione ha partecipato anche il dott. Riccardo Tomasello, il nuovo Presidente del Comitato Agatino, che ci ha partecipato la sua disponibilità alla presentazione del documentario, in altre sedi, in occasione della Festa di Sant’Agata 2020.

Il conto alla rovescia per i catanesi devoti comincerà dopo il Natale, già sono stati presentati alcuni dei programmi degli eventi dedicati alla Festa e noi saremo onorati di farne parte anche l’anno prossimo.











Barbara Mileto

