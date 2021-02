Catania senza festa: saltano le processioni per Sant’Agata che attiravano un milione di persone in città

Identità | 1 Febbraio 2021

Anche la più importante celebrazione religiosa di Catania deve concedere parte della sua tradizione a causa della pandemia. Dal 3 a l5 febbraio, si tiene ogni anno la Festa di Sant’Agata, patrona della città. Una manifestazione tra le più grandi al mondo, la terza in ordine di importanza e partecipazione, in grado di attirare ogni anno circa un milione di persone nella città siciliana.

Ovviamente, a causa del Covid, quest’anno le celebrazioni saranno ben diverse; niente messa dell’aurora, niente processioni per la città e tantomeno lo spettacolo pirotecnico, che in genere chiude il periodo dei festeggiamenti.

Celebrazioni a porte chiuse e senza fedeli

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, le celebrazioni liturgiche del 3, 4, 5 e 12 febbraio si svolgeranno a porte chiuse, senza la presenza fisica dei fedeli. Saranno però trasmesse in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi. In questi giorni la Basilica Cattedrale rimarrà chiusa, invece sarà aperta ogni altro giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Il programma dei tre giorni di Sant’Agata 2021

Mercoledì 03 febbraio

Ore 12.00 – S. E. l’Arcivescovo presiede, a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli, la liturgia della Parola durante la quale il Sindaco, a nome della intera cittadinanza, farà l’offerta della cera alla Santa Patrona.

Si invitano le famiglie a radunarsi in preghiera nelle proprie case alle ore 20,00 e ad accendere un lume rosso dinanzi ad una immagine di Sant’Agata. S. E. l’Arcivescovo guiderà la preghiera che sarà diffusa attraverso i canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi.

Giovedì 04 febbraio

Ore 06.00 – S. E. Mons. Arcivescovo, a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli, partecipa insieme al Sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presiede la Messa dell’aurora. Al termine della celebrazione il Busto-Reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.

Ore 18.00 – S. E. Mons. Arcivescovo, presiede la celebrazione dei Primi Vespri e rivolge il tradizionale messaggio alla Città.

Venerdì 05 febbraio – Solennità di Santa Agata

Ore 10.00 –S. E. l’Arcivescovo presiede il Pontificale. Interverrà soltanto il Sindaco a nome della intera cittadinanza.

Nel corso della giornata i fedeli ed i devoti sono invitati a partecipare alla Santa Messa della solennità nella chiesa più vicina alla propria abitazione nel rispetto delle norme anti covid e secondo le disposizioni delle autorità a quel momento in vigore.

Dal 6 all’11 febbraio Sante Messe all’Altare di Sant’Agata alle ore 10.00 e alle ore 18.00.

Giovedì 11 febbraio

Ore 16.30 – S. E. l’Arcivescovo, a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli, in diretta streaming sui canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi,presiede la Santa Messa nella giornata internazionale dell’ammalato. Saranno presenti soltanto i cappellani degli ospedali. Al termine della celebrazione l’Arcivescovo impartirà la benedizione col Velo di Sant’Agata.

Venerdì 12 febbraio – Chiusura delle Celebrazioni

Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 la Cattedrale rimane aperta per la preghiera personale dei fedeli e dei devoti.

Ore 19.00 – S. E. Mons. Arcivescovo, a porte chiuse e senza la presenza fisica dei fedeli, presiede la Santa Messa a conclusione delle annuali celebrazioni.

Benedizione del sacco votivo.

