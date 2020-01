Sicilia | 30 Gennaio 2020

A Catania l’attesa comincia a farsi fervente, la città si prepara ad accogliere la sua Patrona e nel frattempo si susseguono senza sosta le manifestazioni legate al culto agatino.

Una città in fermento

Le candelore, i classici cerei votivi dedicati alla Santa, sono già dalla settimana scorsa in giro per la città, così come le reliquie, che vengono portate in adorazione nei monasteri, negli ospedali, nelle carceri.

Il clima di attesa vede già la città riempirsi di catanesi e turisti che passeggiano, in una via Etnea completamente adornata dalle luminarie, prima di giungere nella piazza Duomo ammantata dei drappi rossi con l’iniziale della Santuzza che spicca. Un via vai senza sosta che, come in una continua staffetta, passa il testimone, un segreto che si bisbiglia e si diffonde silenziosamente: Agata sta arrivando.

Le manifestazioni di rilievo

Varie le manifestazioni organizzate dal Comitato Agatino per i festeggiamenti, dagli enti istituzionali e dalle associazioni culturali.

Sono già presenti due mostre dedicate alla Santa, una presso il Palazzo della Cultura, dal titolo “Il velo delle donne, dimora dell’invisibile”, e quella intitolata “Uno sguardo sulla vita di Sant’Agata-Opere siciliane tra Quattrocento e Seicento” presso il Castello Ursino.

Presso la Badia di S.Agata è presente dal 28 gennaio la mostra fotografica “Sotto il cielo di Agata” di Fabrizio Villa e sempre alla Badia sono in corso, fino a giorno 1, le repliche dello spettacolo teatrale “Agata, la santa fanciulla” di Giovanni Anfuso.

La notte del 2 febbraio la città si aprirà completamente ai suoi cittadini, e ai già numerosi turisti presenti, con la “Notte di S. Agata” in concomitanza con la “Notte dei musei”, durante la quale i siti culturali, archeologici e di interesse storico resteranno aperti sino alle 24 ad ingresso ridotto o gratuito.

Sotto un altro vulcano, il nostro tributo a S. Agata

Anche quest’anno noi di Identità Insorgenti e il nostro docufilm “Sotto un altro vulcano – S.Agata a Catania” saremo presenti, con grande emozione, nel programma di questa Festa, che richiama a Catania più di un milione di turisti all’anno. Grazie alla disponibilità del rettore Don Carmelo e all’intervento dell’Associazione Etna ‘Ngeniousa, già nota ai lettori per la partecipazione e il contributo prestato nella realizzazione del docufilm, giorno 31 gennaio alle ore 20.30 lo proietteremo in uno nei luoghi più intimi e importanti del culto agatino, il Santuario del Carcere di S.Agata, e in replica il 2 febbraio alle 18.30, durante la Notte di S. Agata, saremo presso la libreria “Antica Libreria” a Catania.

La “Guida alla Festa di S. Agata”

In occasione della proiezione del docufilm, l’Associazione Etna ‘Ngeniousa presenterà la “Guida alla Festa di S.Agata” realizzata in collaborazione con “Sicilying” e “Visit Catania”, uno strumento utilissimo e completo che guiderà, attraverso l’intera Festa, tutti coloro che vorranno seguirla in dettaglio, dalla processione, ad approfondimenti sul culto, sulla storia, sui luoghi. E attraverso il QR Code sarà possibile collegarsi al sito e scaricare la mappa e gli orari completi dei mezzi pubblici. La guida, bilingue, sarà in vendita presso i luoghi agatini e chioschi informativi di Sicilying.

La Madonna dei bambini

L’attesa del ritorno di Agata in città vede anche una manifestazione veramente toccante e che trae origine da una tradizione antichissima catanese legata al culto della Madonna dei bambini. Venerdì 2 febbraio alle 10.30 presso la chiesa più antica del culto agatino “S. Agata La Vetere”, infatti, si rinnoverà la cerimonia di consacrazione dei bambini e dell’offerta dei doni per i bambini poveri, in ricordo della Festa della Madonna dei bambini. In occasione di questa festa le famiglie benestanti di Catania si premuravano di confezionare e ricercare vestiti da donare ai bambini più bisognosi, nella continuazione di quel divino abbraccio materno che si estendeva e avvolgeva tutta la città.

All’interno della chiesa si potrà ammirare il dipinto donato dal pittore Giuseppe Sciuti, nel 1899, che raffigura la scena della Madonna con il Gesù Bambino in braccio, attorniata da bambini in vesti dismesse, nell’atto di ricevere i doni da una bambina elegantemente vestita.

Articolo e foto di Barbara Mileto

