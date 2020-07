Beni Culturali | 8 Luglio 2020

Il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco sarà nuovamente visitabile da mercoledì 8 luglio 2020. Dopo cinque mesi di chiusura riaprirà le proprie porte per accogliere, non solo virtualmente, il pubblico dei visitatori.

Non solo virtualmente, abbiamo detto, perché dal mese di marzo 2020 il museo del Purgatorio ad Arco non si è mai fermato. È entrato nelle case grazie alla creazione del suo profilo Instagram (@purgatorioadarco), ha raccontato su Facebook la storia della chiesa, le curiosità sul culto delle anime pezzentelle, sui capolavori e sulle collezioni museali, accompagnati dagli hashtag #purgatorioadarco #iorestoacasa #museichiusimuseiaperti. Ha divertito con il QUIZentello, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico ed ha regalato ai giocatori biglietti gratuiti per la visita e gadget del bookshop del museo. Ha partecipato alla campagna di sensibilizzazione Save The Culture ideata da Heritage srl insieme al Museo Tattile di Varese attraverso un gioco pensato per allenare la propria memoria e diventare i testimoni delle bellezze del nostro territorio (www.savetheculture.it ), e ha aderito alla Museum Week 2020, un’iniziativa dedicata ai musei a livello internazionale.

Anche lo staff del Complesso museale non si è mai fermato: le operatrici e le storiche dell’arte che si occupano ormai da anni di organizzare le visite, hanno lavorato a nuovi progetti ed idee per creare eventi da svolgersi al museo.

Durante il mese di giugno, per poter garantire la miglior tutela dei visitatori e riaprire in totale sicurezza, il Complesso museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, ha attivato tutte le necessarie misure per il contenimento del COVID-19. Nel rispetto delle prescrizioni vigenti, per accedere nel Complesso museale bisognerà rispettare le nuove regole in vigore: sarà necessario indossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere la distanza minima di un metro, evitando assembramenti durante la visita.

La biglietteria è stata protetta da parafiato ed è stato predisposto un nuovo percorso di visita a senso unico con ingresso dalla biglietteria. L’accesso e la permanenza all’interno del Complesso museale risulterà facilitato da un’apposita segnaletica, anche direzionale. È stato predisposto un sistema di codici Qr-code per scaricare la guida alla visita così da fruire della guida digitale direttamente dal proprio smartphone.

Le operatrici museali, dotate di tutti i dispositivi di protezione individuale, saranno a disposizione per aiutare i visitatori a seguire le nuove norme e a godersi la visita in serenità. La prenotazione è consigliabile per poter gestire al meglio il flusso di visitatori negli spazi del museo.

Le visite

Prenotazione obbligatoria per gruppi e visite guidate Orari: Dal lunedì al Venerdì e Domenica ore 10.00 – 14.00 Sabato ore 10.00 – 17.00

I consueti orari di apertura potranno subire lievi variazioni, motivo per il quale è consigliabile informarsi tramite mail per programmare una visita in serenità e sicurezza.

Al fine di promuovere la riapertura, l’8 e 9 Luglio 2020, il biglietto di ingresso sarà ridotto a 5 euro; È consigliata la prenotazione, per contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti.

Per aggiornamenti, si rimanda alla pagina Facebook

Per info e prenotazioni [email protected]

